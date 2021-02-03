В Алматинской области на трассе насмерть сбили мать с 8-летним ребенком

Талдыкорган. 2 февраля. Kazakhstan Today - Вечером 1 февраля в дежурную часть Карасайского РУП поступило сообщение о смертельном наезде на пешеходном переходе на трассе Алматы - Бишкек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 23-летний житель Алматы, управляя автомашиной Toyota Camry, следуя по трассе недалеко от села Сауыншы допустил наезд на 52-летнюю женщину с 8-летним ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшие скончались.

Водитель в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в ИВС. Автомашина помещена на спецстоянку. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Иная информация в порядке статьи201 УПК РК не разглашается.

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