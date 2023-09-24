19.09.2023, 09:32 65056
В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 4,6
Рассказать друзьям
Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 19 сентября в 06.57 зарегистрировано землетрясение в 149 км на восток от Алматы.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, эпицентр землетрясения расположен в 149 км на восток от Алматы на территории Кегенского района в горной местности, в 58 км от села Алгабас.
Энергетический класс землетрясения составил 10,3. Магнитуда MPV 4,6. Координаты эпицентра 43.29° с.ш. 78.74° в.д. Глубина 20 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало", - проинформировали в ведомстве.
ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действии при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи;
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Казахстане с участием тюркских стран прошло масштабное учение по действиям при землетрясениях.
новости по теме
23.09.2023, 12:35 5956
Живодер из Актау шваброй избил кошку до смерти
Рассказать друзьям
Актау. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворе одного из домов 9-го микрорайона Актау живодер до смерти избил кошку шваброй, после чего скрылся с места преступления, сообщили в департаменте полиции города.
Свидетельницей бесчеловечного происшествия стала местная жительница, которая и обратилась в управление полиции Актау.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по части 2 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животным).
По информации полиции, личность подозреваемого установлена. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее сообщалось, что в Костанае живодер избил собаку в лифте.
Стоит отметить, что, несмотря на вступление в силу с марта прошлого года закона об ответственном обращении с животными, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
22.09.2023, 20:12 12861
В ЗКО в результате ДТП погибли четыре человека
Фото: МВД РК
Рассказать друзьям
Уральск. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 22 сентября на автодороге Уральск - Кирсаново произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и "Лада Гранта", сообщает пресс-служба МВД РК.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2112, водитель и двое пассажиров "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир "Лада Гранта" госпитализирован.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345-4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
За январь-август 2023 года в Казахстане зарегистрировали 8,3 тысячи ДТП - на 12,5% меньше, чем годом ранее. В прошлом году число ДТП составляло 9,4 тысячи случаев, плюс 13,5% за год. За январь-август текущего года в результате ДТП пострадали 11,9 тысячи человек - на 14,1% меньше, чем годом ранее. Среди них численность раненых, сократившаяся на 15,7% за год, составила 10,4 тысячи человек.
22.09.2023, 12:20 16681
Очередное нападение на врачей произошло в Шымкенте
Пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат
Рассказать друзьям
Шымкент. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети распространяется видео, на котором мужчина в больнице нападает на медперсонал.
Сначала пациент нецензурно выражается, а дальше применяет силу. Рядом с ним все это время находится женщина с ребенком в руках, которая кричит, что мужчина не в себе", - сообщает телеканал Otyrar.
Как выяснилось, инцидент произошел 20 сентября вечером в Центре гиперборической оксигинации.
Со слов родных 28-летнего пациента, он выпил ядовитую жидкость. Мужчина вел себя возбужденно, из-за чего врачи решили вколоть ему успокоительные. Однако пациент стал нападать на сотрудников центра", - отмечает телеканал.
Инцидент прокомментировали в полиции Шымкента.
Вечером 20 сентября на пульт "102" Аль-Фарабийского РУП ДП г. Шымкент поступил вызов от работников одного из медицинских учреждений города. Прибывшие на место полицейские установили, что поступивший в учреждение службой скорой помощи пациент напал на медработников в ходе оказания ему первой медицинской помощи. Правонарушитель задержан. Назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты меры в рамках законов РК", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача реаниматолога и медбрата. Оба медработника находятся в тяжелом состоянии. После инцидента депутат мажилиса Гульдара Нурумова обратилась к вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой и министру МВД Ержану Саденову с просьбой принять закон о статусе медработников.
21.09.2023, 09:04 31211
Две девушки получили перелом позвоночника, выпрыгнув с третьего этажа во время пожара в школе в Таразе
Фото: скриншот из видео КТК
Рассказать друзьям
Тараз. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Тараза произошел пожар. В результате ЧП пострадали строители, которые ремонтировали школу. Две девушки получили перелом позвоночника, выпрыгнув с высоты третьего этажа.
Семь человек подрядной ремонтной бригады ночью красили один из классов, когда вдруг вспыхнул огонь. Кто-то успел убежать через дверь, а 21-летним Гульдане и Таншолпан пришлось прыгать из окна третьего этажа. Сейчас обе в реанимации с многочисленными переломами, сообщает телеканал КТК.
Травмы у обеих: у одной два ребра слева, у второй одно ребро справа. У одной позвоночник - два поясничных позвонка L2, L4. У другой один взрывной, очень серьезный, перелом позвоночника поясничный. В данный момент обе пациентки тяжелые, обе стабильные", - сказал заместитель главного врача многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев.
Еще пятеро строителей из бригады получили ожоги. Двое тоже в больнице. Родные и близкие рабочих пытаются найти виновных. Они уверены, кто-то должен понести наказание за ЧП и оплатить лечение пострадавшим.
Это неправильно, что они работали в ночное время. Работа должна быть до 6 часов вечера - и не позже. Акимат, наверное, сказал подрядчику, что тот должен закончить за короткий срок. Они последнюю неделю точно круглосуточно работали", - говорит Салима Нарымбетова.
Наши девочки теперь могут остаться инвалидами. В областном акимате сказали, что приедут, помогут, поставят на ноги. Но столичные медики сюда не торопятся. А кто реабилитацию оплатит? Ведь это не простуда, это переломы позвоночника", - сказала Гульжан Садыкулова.
В школе сейчас работают следователи. Полиция выясняет, почему загорелись банки с краской и канистры с растворителем.
Аким города пообещал взять расследование на личный контроль.
Я встречался с родителями пострадавших жителей нашего города. Вопрос у меня на контроле, любая помощь, которая требуется как со стороны акимата, так и со стороны подрядчиков, будет оказана", - сказал аким Тараза Бахытжан Орынбеков.
Медики уверяют, в ближайшее время к тяжелым пациентам приедут столичные специалисты. Девушкам предстоят сложное лечение и долгая реабилитация.
20.09.2023, 21:04 38351
В Таразе произошел пожар в школе
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Тараз. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 сентября в 00.32 в трехэтажном здании средней школы № 44, в кабинете на третьем этаже, произошел пожар. С 6 июня в этой школе, в одном блоке, проводятся ремонтные работы, сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.
Площадь пожара составила 20 кв. м. Пожар локализован в 00.50 и ликвидирован в 00.52.
В результате пожара с различными травмами госпитализированы пять человек. Четверо строителей женщины - 37, 23 и 22 лет, один - мужчина 26 лет.
Сообщается, что две женщины, 2001 и 2002 года рождения, спасаясь от огня, спрыгнули с третьего этажа. Сейчас они с травмами находятся в реанимации.
Начато расследование, причина пожара устанавливается.
Версию о взрыве в школе № 44 официальное ведомство не подтвердило.
20.09.2023, 10:05 46066
В селе Абайской области объявлен режим ЧС из-за сибирской язвы
Фото: Akorda
Рассказать друзьям
Семей. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жетыжар Абайской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сибирской язвы, сообщает пресс-служба акимата региона.
На заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что у жителя села Жетыжар Бескарагайского района имеются подозрения на заболевание "сибирская язва". Пациент сдал ПЦР-тест, и на данный момент заболевание не подтверждено.
На данный момент на въезде в село Жетыжар установлен санитарный пост и временно ограничен вывоз сельскохозяйственной продукции из села", - добавили в акимате.
Кроме того, проводится ревизионная работа по выяснению причин возникновения ситуации.
Ранее в Акмолинской области была выявлена вспышка сибирской язвы.
18.09.2023, 08:44 82886
В результате ДТП на трассе в ЗКО погибли шесть человек, в том числе четверо детей
Фото: скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ
Рассказать друзьям
Уральск. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером на 290-м км автодороги республиканского значения Самара - Шымкент, возле поселка Бекей, произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек, в том числе четверо детей.
Столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora. В результате погибло шесть человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо несовершеннолетних (2012, 2013, 2018, 2022 годов рождения)", - сообщает Polisia.kz.
Также сообщается, что в ДТП пострадал 37-летний водитель фуры.
Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции области.
17.09.2023, 18:35 87936
Задержали участников массовой драки в Алматы
Один из активных участников происшествия водворен в ИВС
Рассказать друзьям
Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодые люди, участвовавшие в массовой драке в Алмалинском районе Алматы 15 сентября этого года, установлены и задержаны, сообщили в департаменте полиции Алматы.
Один из активных участников происшествия в порядке статьи 128 (Основания задержания) УПК РК водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении полиции.
Как ранее сообщалось, данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Алмалинского района по части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК РК.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 15 сентября в Алматы произошла очередная массовая драка среди молодежи. По словам автора, распространившегося видео, одному из участников конфликта стреляли в лицо.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
Читаемое
23.09.2023, 09:36Президент Казахстана направил телеграмму поздравления королю Саудовской Аравии 23.09.2023, 11:2622396Казахстан и Сейшелы подписали взаимное безвизовое соглашение 23.09.2023, 11:4421806Акимом Северо-Казахстанской области назначен Гауез Нурмухамбетов 23.09.2023, 12:4518676Казахстан ратифицировал соглашение об упрощении таможенного контроля с Турцией 23.09.2023, 11:0913786Студент карагандинского колледжа получил ножевое ранение от ровесника 17.09.2023, 10:40124916В Акмолинской области водитель привязал собаку к машине 17.09.2023, 13:25123486Ушел из жизни великий поэт-песенник Николай Добронравов 17.09.2023, 19:32120081Алматинец собрал самую большую в мире мозаику из кубиков Рубика 17.09.2023, 09:42109051В Алматы празднуют День города 19.09.2023, 11:15102741Ущерб казахстанцам от недобросовестных застройщиков превысил 30 млрд тенге 25.08.2023, 10:41554401Учебный год для школьников завершится 25 мая 25.08.2023, 16:41511446В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года 28.08.2023, 11:48386311Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам 31.08.2023, 10:43326991Опубликован список обладателей стипендии "Болашак" 04.09.2023, 09:14261251В Казахстане на 50% выросла стипендия студентов колледжей
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?