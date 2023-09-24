В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 4,6

Рассказать друзьям

Актау. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворе одного из домов 9-го микрорайона Актау живодер до смерти избил кошку шваброй, после чего скрылся с места преступления, сообщили в департаменте полиции города.





Свидетельницей бесчеловечного происшествия стала местная жительница, которая и обратилась в управление полиции Актау.





Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по части 2 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животным).





По информации полиции, личность подозреваемого установлена. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.





Ранее сообщалось, что в Костанае живодер избил собаку в лифте.





Стоит отметить, что, несмотря на вступление в силу с марта прошлого года закона об ответственном обращении с животными, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.



