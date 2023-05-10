09.05.2023, 20:37 24236
В Алматинской области марафонец скончался за несколько метров до финишной арки
У него остановилось сердце
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Конаев. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области участник марафона Tengri Ultra скончался за несколько метров до финишной арки, сообщили организаторы забега.
С горечью в сердце хотим сообщить, что в этом году Tengri Ultra был омрачен трагедией - за несколько метров до финишной арки скончался атлет", - проинформировали организаторы.
Сообщается, что у него остановилось сердце.
Организаторы подчеркнули, что мужчине был 41 год и он не был новичком в спорте.
В стартах экстремальной атлетики он участвовал с 2017 года и этот "Тенгри" был для него четвертым. Ему сразу стали оказывать первую помощь силами бригады интенсивной терапии, дежурившей на соревнованиях, но спасти его не удалось", - добавили организаторы.
Напомним, в 2021 году в Шымкенте семиклассник скончался после урока физкультуры. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.
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10.05.2023, 08:48 201
В Жетысуской области опрокинулся газовоз с пропаном, пожарные предотвратили взрыв
Фото: МЧС РК
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Талдыкорган. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в селе Жарлыозек Коксуского района области Жетысу произошло опрокидывание газовоза с пропаном. Пожарные предотвратили взрыв газа.
Как сообщили в областном департаменте по ЧС, на место происшествия в оперативном порядке были направлены подразделения МЧС по области Жетысу и заинтересованных организаций. С помощью автокрана, автомашина была поднята на колеса.
Во избежание образования искр в процессе работы автокрана пожарные Пожарной части № 4 села Балпык би с помощью пены осуществляли проливку цистерны наполненную газом пропан, что предотвратило появление столь опасных в этот момент искр и, соответственно, возможность взрыва цистерны автомобиля. Благодаря слаженно предпринятым мерам жертв и пострадавших не допущено", - сообщили в ДЧС области Жетысу.
В ведомстве призывают соблюдать особую осторожность при работе с газом и другими взрыво-пожароопасными веществами.
Ранее сообщалось о ДТП в Жетысуской области, в результате которого один человек погиб, двое госпитализированы.
09.05.2023, 19:30 26996
В Алматинской области четверо детей скончались от отравления неизвестным веществом
Фото: mkchita.ru
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Конаев. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области отец и четверо детей скончались от отравления неизвестным веществом, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В селе Кольащы Ельтайского сельского округа Карасайского района в частном жилом доме предварительно получили отравление неизвестным веществом 6 человек (2 взрослых и 4 детей). В результате чего мужчина 1984 года рождения (отец) и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 годов рождения) скончались. Женщина 1985 года рождения (мать) госпитализирована в Карасайскую многопрофильную межрайонную больницу села Шамалган. Состояние тяжелое, находится в реанимационном отделении", - проинформировали в департаменте.
По данным ДЧС, предварительная причина - отравление неизвестным веществом.
Для выяснения обстоятельств на место вызова незамедлительно были направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория департамента по ЧС, газовая служба и СЭС (...) Первично собранный материал передан в УП Карасайского района", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Шымкенте произошло массовое отравление школьников - участников республиканской олимпиады. 15 детей были доставлены в инфекционную больницу с рвотой, диареей, болями в животе и высокой температурой. На месте был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер.
Выяснилось, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии № 5. В столовой общежития, где питались школьники, была обнаружена кишечная палочка. Организаторы олимпиады получили строгие выговоры за массовое отравление детей.
09.05.2023, 12:03 42691
Поджог стал причиной пожара на Медеу
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Причиной горного пожара в Иле-Алатауском национальном парке стал поджог, сообщил аким Медеуского района Алматы Еркебулан Уразалин.
Причины сейчас выясняются, но это человеческий фактор. Были замечены двое молодых людей. Они покинули место происшествия. Сейчас поиском этих людей мы занимаемся совместно с полицией. Поручение соответствующее дано", - цитирует "Хабар 24" акима Медеуского района города Алматы.
Ночью в горной местности был достаточно ощутимый ветер. Поэтому пожар почти мгновенно охватил площадь в 8 тысяч квадратных метров. На место ЧС немедленно прибыли расчеты городской службы пожаротушения. К ним на помощь пришли сотрудники Иле-Алатауского национального парка. Высокая сухая трава и валежник серьезно затрудняли перемещение людей по склону, а затем произошла трагедия. Упавшее дерево унесло жизнь молодого сержанта пожарной службы.
Сухостой горевший на него обвалился. В результате чего человек скончался. Финансовая помощь и другая будут оказаны семье и близким. В связи с гибелью человека вчера ночью были вынуждены приостановить работы и с утра их возобновили", - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС Алматы Владимир Кравцов.
Напомним, что возгорание в урочище Медеу выше селезащитной плотины произошло накануне. Во время тушения огня погиб 30-летний пожарный Арслан Курманбеков. Еще один спасатель получил травму руки.
09.05.2023, 11:10 44011
Костанайскую область накрыл смог из-за пожаров в России Дополнено
Фото: Telegram/Крис Пи Тараз
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Костанай. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Костанайской области и в областном центре наблюдается смог, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям региона.
В департаменте также объяснили причину смога на территории области.
В результате природных пожаров на территории РФ (Курганской и Тюменской областях)", - проинформировали в ДЧС.
Дополнено 09.05.2023, 14.20
Астану также накрыло смогом. В ДЧС столицы заявили, что на данный период на территории города действующих природных загораний не зарегистрировано.
Смог в городе мог быть вызван в связи с природными пожарами в соседних регионах Акмолинской области, где происходило горение сухой травы в Бурабайском и Зерендинском районах, а также городе Алматы и Павлодарской области", - проинформировали в пресс-службе департамента.
Ранее густой смог от пожаров накрыл окрестности Кокшетау и соседние районы Акмолинской области, жители жаловались на сильный запах гари. На сильное задымление также жаловались жители Степногорска.
В ДЧС Акмолинской области на запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY ответили, что на территории Кокшетау и близлежащих районов очагов горения и пожаров не наблюдается.
Предположительно, дым идет со стороны Северо-Казахстанской области. Наличие смога и запаха гари также может быть обусловлено сильными лесными пожарами в приграничных областях Российской Федерации - Тюменской, Свердловской и Курганской.
Напомним, в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, информирует РИА Новости.
Сообщается о трех погибших. Возбуждено уголовное дело о халатности. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров.
09.05.2023, 10:21 46051
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана Дополнено
Сведений об ощутимости нет
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Алматы. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан 9 мая в 07.47 зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана.
Эпицентр землетрясения расположен в 680 километрах на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда MPV 5.1. Сведений об ощутимости нет.
Дополнено 09.05.2023, 17.25
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан 9 мая в 12.12 зарегистрировано еще одно землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 283 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.5. Сведений об ощутимости нет.
Ранее сообщалось о землетрясении на территории Кыргызстана.
08.05.2023, 18:21 75706
Смог от пожаров накрыл Кокшетау и Акмолинскую область
Фото: Kazakhstan Today
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Кокшетау. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Густой смог от пожаров накрыл окрестности Кокшетау и соседние районы Акмолинской области, жители жалуются на сильный запах гари.
В Кокшетау где-то сильный пожар? Невозможно дышать, на улице и в квартирах пахнет гарью";
Не могли бы узнать, что произошло? С самого утра город накрыло дымом и стоит запах горелого";
Что у нас случилось? Весь микрорайон Васильковский в дыму!" - пишут очевидцы в соцсетях.
На сильное задымление также жалуются жители Степногорска.
Подробную информацию о задымлении в разных регионах выложил Instagram-паблик step.news.
Степногорск накрыло смогом от пожаров в РФ и Петропавловске. В северной половине области, а также в городе Кокшетау отмечается сильный смог, слабый северо-западный ветер 2-7 м/с, погода без осадков", - сообщается в информации.
В городе зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по взвешенным частицам РМ 2.5 (пыль) в пределах 1,3-1,5 ПДК, по другим показателям превышений не наблюдается.
По данным наблюдений постов экологического мониторинга филиала РГП "Казгидромет" по Акмолинской области, высокий уровень загрязнения отмечается в поселке Бурабай.
Существенное превышение по оксиду углерода и пыли в атмосферном воздухе наблюдается также в районе Щучинско-Боровской курортной зоны.
Между тем, по прогнозам синоптиков, в северной половине области и Кокшетау в период с 9 по 11 мая ожидаются местами кратковременный дождь, гроза, ветер умеренный, северный, северо-восточный 9-15 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, что будет способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе.
В ДЧС Акмолинской области на запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY ответили, что на территории Кокшетау и близлежащих районов очагов горения и пожаров не наблюдается. Предположительно, дым идет со стороны Северо-Казахстанской области.
Наличие смога и запаха гари также может быть обусловлено сильными лесными пожарами в приграничных областях Российской Федерации - Тюменской, Свердловской и Курганской.
Как сообщает "Московский комсомолец", на Урале, в Зауралье и Сибири горят десятки гектаров леса.
В Омской области из-за природных пожаров введен режим ЧС, в регионе складывается крайне пожароопасная обстановка, передает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора.
Вчера в Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов.
Еще один крупный пожар произошел в частном секторе Петропавловска. Там загорелся сухой камыш. Огонь уничтожил 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых.
Возгорание сухостоя также произошло в горах Алматы, в Иле-Алатауском природном нацпарке. Во время тушения огня один пожарный - Курманбеков Арслан - погиб из-за упавшего на него горящего дерева, второй - Оқасов Ерік - получил травму руки.
К настоящему времени удалось частично локализовать пожар на горном склоне. Для ликвидации возгорания задействованы 42 сотрудника нацпарка "Иле Алатау" и 32 работника ДЧС, 5 единиц техники, а также 2 вертолета "Казавиаспас". Предварительная площадь пожара составляет 3 га. Работы продолжаются.
08.05.2023, 15:26 81436
Пожарный погиб при тушении возгорания в горах Алматы Дополнено
Фото: МЧС РК
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарный погиб сегодня ночью при тушении возгорания на склоне горы в Иле-Алатауском нацпарке.
При исполнении служебного долга погиб сотрудник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы 1994 г.р., старший пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант гражданской защиты Курманбеков Арслан Жолдасбекулы", - сообщает пресс-служба ДЧС.
Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Арслана Жолдасбековича. Добрая память о нем как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах. Арслан был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии", - говорится в информации.
МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.
Дополнено 08.05.2023, 17.07
Пожар на юго-восточной стороне горного склона в Алматы локализован.
"По состоянию на 15.13 осуществлено 13 сбросов 39 тонн воды. Предварительная площадь пожара составляет 3 га. Работы продолжаются. Задействованы 42 сотрудника нацпарка "Иле Алатау" и 32 работника ДЧС, 5 единиц техники, а также 2 вертолета "Казавиаспас", - сообщает пресс-служба ДЧС.
Возгорание сухой травы произошло 7 мая в 23.52. На место ЧП были отправлены 59 человек и 15 единиц техники. Во время тушения огня один пожарный погиб. Также получил травму руки старший сержант гражданской защиты Ерік Оқасов.
Дополнено 08.05.2023, 17.30
Подробности гибели пожарного рассказали в акимате Алматы.
Ведомство выразило соболезнования семье старшего пожарного-спасателя Арслана Курманбекова.
Сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков погиб, исполняя служебный долг, при тушении пожара на склоне горы в Иле-Алатауском национальном природном парке. Он скончался от травм, полученных при падении ствола горящего дерева", - сообщили в акимате.
По его информации, спасателю было всего 28 лет.
Акимат города Алматы выражает глубокую скорбь. Это тяжелая утрата. Сержант пожертвовал собственной жизнью, чтобы предотвратить масштабную трагедию. Его подвиг не забудут коллеги и жители нашего города", - пишет ведомство.
Напомним, в горах Алматы тушат горящий сухостой. Для ликвидации возгорания пришлось задействовать вертолет. Также задействованы 27 сотрудников ГНПП "Иле Алатау", 22 сотрудника ДЧС и 5 единиц техники.
Напомним, вчера в Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов. Еще один крупный пожар произошел в частном секторе Петропавловска. Там загорелся сухой камыш. Огонь уничтожил 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых.
08.05.2023, 10:49 88146
В горах Алматы горит сухостой
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы горит сухостой, на месте работают спасатели.
Как сообщили в ДЧС Алматы, загорание сухостоя и валежника произошло в Медеуском районе, в государственном Иле-Алатауском национальном парке, в 33-м квартале.
В ликвидации огня задействованы 27 сотрудников ГНПП "Иле Алатау", 22 сотрудника ДЧС и 5 единиц техники.
Также на место тушения пожара вылетел вертолет АО "Казавиаспас" Ми-171 с водно-сливным устройством.
Подробности уточняются.
Напомним, вчера в Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов. Еще один крупный пожар произошел в частном секторе Петропавловска. Там загорелся сухой камыш. Огонь уничтожил 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых.
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