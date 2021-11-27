В Шымкенте подросток умер после урока физкультуры

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Как сообщает otyrar.kz, 19 ноября на уроке физкультуры мальчик почувствовал себя плохо. Учитель физической культуры отвел подростка в личный кабинет и сообщил медработнику школы о его состоянии. Врач осмотрел и вызвал скорую помощь.
О произошедшем тут же оповестили мать ребенка, говорит директор школы, в которой учился мальчик.
Скорая помощь увезла мальчика в больницу. Ребенок находился в реанимации. 20 ноября 2021 года, утром, когда позвонили маме, чтобы узнать о состоянии подростка, она сообщила, что ночью ее сын скончался", - сообщила руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева.
По ее словам, ученик 7-го класса специализированного лицея-интерната для одаренных детей №1 19 ноября 2021 года в ночное время скончался в реанимационном отделении поликлиники с диагнозом "острая сердечно-легочная недостаточность".
Ранее сообщалось, что родители 12-летнего школьника, которого насмерть сбили сразу два автомобиля, пожаловались, что виновники ДТП до сих пор на свободе и могут избежать наказания.