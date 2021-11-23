Гибель школьника в Караганде: виновники ДТП до сих пор на свободе

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Трагедия произошла 15 августа. В этот день 12-летний Никита Бурцев катался с другом на велосипеде. Мальчики ехали по сельской дороге. Внезапно к ним стали приближаться две машины. По словам мамы мальчика, одна из них задела Никиту, и он упал под колеса второй. Автомобиль нанес ребенку жуткие травмы. Три часа врачи пытались спасти мальчика, но он умер в реанимации. Расследование дела затягивается. Семья опасается, что водители и вовсе могут попасть под амнистию", - пишет ekaraganda.kz.
По словам мамы мальчика, молодые водители устроили гонки. При этом у одного из них не было прав. Женщина три месяца добивалась, чтобы дело передали из районного отдела в департамент полиции Карагандинской области. А недавно следователь сообщил ей, что виновники попадут под амнистию.
Наша статья подпадает под амнистию. Виновники ходят на свободе. То есть они даже могут не дойти до зала суда. А мне как дальше жить? Они продолжат жить со мною по соседству. Я понимаю, что хотят сделать какой-то праздник к 30-летию независимости Казахстана. Но не для убийц", - говорит убитая горем мать.
Только после письма женщины в МВД водителя автомобиля Мercedes, по чьей вине погиб ребенок, взяли под стражу. Второй "гонщик" до сих пор на свободе. Виновники ДТП и адвокат отказались от комментариев. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Но по проекту закона об амнистии амнистия не применяется для лиц, осужденных или находящихся под следствием за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.
Как сообщает Инстаграм-паблик life09rus, ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Карагандинской области.
Уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 345 УК РК находится в производстве управления дознания департамента. Виновник аварии водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование. В связи с тем что закон об амнистии не принят и не подписан, комментировать вопрос применения амнистии по вышеуказанной статье департамент полиции не компетентен".
Между тем адвокат Карагандинской областной коллегии Амина Тусупова считает, что данная статья не должна попадать под амнистию, поскольку речь идет о смерти человека.
Ранее сообщалось, что в Риддере мужчина на внедорожнике сбил десятилетнего ребенка.