Система Orphus

Гибель школьника в Караганде: виновники ДТП до сих пор на свободе

22.11.2021, 13:16 52408
Гибель школьника в Караганде: виновники ДТП до сих пор на свободе
Фото: ekaraganda.ru
КАРАГАНДА. 22 НОЯБРЯ - Родители 12-летнего школьника, которого насмерть сбили сразу два автомобиля, жалуются, что виновники ДТП до сих пор на свободе и могут избежать наказания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Трагедия произошла 15 августа. В этот день 12-летний Никита Бурцев катался с другом на велосипеде. Мальчики ехали по сельской дороге. Внезапно к ним стали приближаться две машины. По словам мамы мальчика, одна из них задела Никиту, и он упал под колеса второй. Автомобиль нанес ребенку жуткие травмы. Три часа врачи пытались спасти мальчика, но он умер в реанимации. Расследование дела затягивается. Семья опасается, что водители и вовсе могут попасть под амнистию", - пишет ekaraganda.kz. 

 
По словам мамы мальчика, молодые водители устроили гонки. При этом у одного из них не было прав. Женщина три месяца добивалась, чтобы дело передали из районного отдела в департамент полиции Карагандинской области. А недавно следователь сообщил ей, что виновники попадут под амнистию.
 

Наша статья подпадает под амнистию. Виновники ходят на свободе. То есть они даже могут не дойти до зала суда. А мне как дальше жить? Они продолжат жить со мною по соседству. Я понимаю, что хотят сделать какой-то праздник к 30-летию независимости Казахстана. Но не для убийц", - говорит убитая горем мать. 

 
Только после письма женщины в МВД водителя автомобиля Мercedes, по чьей вине погиб ребенок, взяли под стражу. Второй "гонщик" до сих пор на свободе. Виновники ДТП и адвокат отказались от комментариев. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Но по проекту закона об амнистии амнистия не применяется для лиц, осужденных или находящихся под следствием за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами. 
 
Как сообщает Инстаграм-паблик life09rus, ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Карагандинской области. 
 

Уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 345 УК РК находится в производстве управления дознания департамента. Виновник аварии водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование. В связи с тем что закон об амнистии не принят и не подписан, комментировать вопрос применения амнистии по вышеуказанной статье департамент полиции не компетентен".

 
Между тем адвокат Карагандинской областной коллегии Амина Тусупова считает, что данная статья не должна попадать под амнистию, поскольку речь идет о смерти человека. 


 

Комментарии

новости по теме

Водитель автомобиля LADA Largus погиб при столкновении с грузовиком в Петропавловске

23.11.2021, 15:54 11395
Водитель автомобиля LADA Largus погиб при столкновении с грузовиком в Петропавловске
Фото: daily.afisha.ru
ПЕТРОПАВЛОВСК. 23 НОЯБРЯ - В Петропавловске водитель автомобиля LADA Largus погиб в результате столкновения с грузовиком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 07.48 на оперативный канал 102 от очевидцев поступило телефонное сообщение о том, что на объездном шоссе Петропавловска произошло столкновение автомашин LADA Largus и Урал 5557. В результате столкновения водитель автомобиля LADA Largus от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области.

 
Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).
 
Как сообщили в ведомстве, назначен ряд необходимых экспертиз. По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение.
 
 

Без воды остались жители Караганды и Темиртау

23.11.2021, 15:33 17362
Без воды остались жители Караганды и Темиртау
КАРАГАНДА. 23 НОЯБРЯ - Часть городов Караганда и Темиртау из-за аварии была отключена от холодного водоснабжения. Начаты работы по заполнению линий водой и восстановление гидравлического режима, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

23 ноября в 04.32 произошло аварийное обесточение по линии электропередач "Сантехническая" с отключением насосных агрегатов в насосной станции №3.

 
С 04.35 бригада энергетиков ТОО "Караганды Су" работает по восстановлению электроснабжения и возобновлению подачи воды. В 08.30 электроснабжение на линии электропередач на часть агрегатов, обеспечивающих подачу воды на ТЭЦ-3 и Караганду восстановлено.
 
Подача воды потребителям Сортировки, Пришахтинска и города Темиртау (ТОО "Окжетпес") возобновлена в 12.00 по завершении работ после технологического переключения основного коллектора на насосной станции №3. В 12.30 начаты работы по заполнению линий водой и восстановление гидравлического режима", - сообщила в своем Инстаграм компания "Караганды Су".
 

От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка

23.11.2021, 15:21 22546
От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка
Фото: пресс-служба МЧС
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Количество жертв взрыва в жилом доме в посёлке Шортанды увеличилось до пяти человек. Накануне вечером скончалась 10-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы управления здравоохранения Нур-Султана, девочка поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии, с ожогами 60% тела, сообщает "Хабар 24"
 
У остальных выживших при взрыве стабильное состояние. Они находятся в профильном отделении. 
 
Как сообщалось ранее, 16 ноября в поселке Шортанды произошел взрыв газового баллона в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная. Три человека скончались на месте происшествия, еще 10 с различными травмами были госпитализированы. Позднее в больнице скончался 12-летний мальчик
 
По данному факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК. Как сообщал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, взрыв произошел после того, как газовый баллон занесли с холода и поставили у печи обогрева.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов