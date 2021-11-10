В Риддере мужчина на внедорожнике сбил десятилетнего ребенка

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 НОЯБРЯ - В Риддере 7 ноября 35-летний мужчина на внедорожнике сбил мальчика. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Медики диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму. Нейрохирурги из областного центра, оперативно прибывшие в этот же вечер в Риддер, констатировали, что жизнь ребенка в опасности, сообщает noks.kz

Транспортировать ребенка в Усть-Каменогорск, в специализированное отделение, пока нельзя. Вначале необходимо снять отек головного мозга. Сейчас мальчик находится без сознания. Его жизнедеятельность поддерживается аппаратом искусственной вентиляции легких. Кормление происходит через зонд.

Как сообщает издание, ДТП произошло 7 ноября, около 13.30, на улице Айдарханова в Третьем микрорайоне.