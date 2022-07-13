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В Алматы четверых детей госпитализировали с химическим отравлением

12.07.2022, 14:18 28391
В Алматы четверых детей госпитализировали с химическим отравлением
АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - В Алматы 4 детей госпитализировали с химическим отравлением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

11 июля 2022 года 4 детей с химическим отравлением были госпитализированы в Центр детской неотложной медицинской помощи. Получают лечение в условиях отделения токсикологии в ЦДНМП. Состояние средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы.

 
По данным СМИ, отравление произошло после травли клопов в одном из отелей Алматы.
 

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Четверо детей в Уральске госпитализированы с признаками отравления

13.07.2022, 09:19 2801
Четверо детей в Уральске госпитализированы с признаками отравления
УРАЛЬСК. 13 ИЮЛЯ - Четверо детей в Уральске госпитализированы с признаками отравления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В областной инфекционной больнице сообщили, что в приемное отделение на скорой помощи с одного адреса утром 12 июля доставили четырех детей в возрасте 1.3, 6, 9 и 10 лет. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Поставленный диагноз - острый гастроэнтероколит", - сообщает портал "Мой город".

 
Сейчас врачи устанавливают причину заболевания. У маленьких пациентов сохраняется повышенная температура тела.
 

По словам родителей, они ели арбуз девятого июля. Но заболели 11 июля. Первым заболел самый младший, но он арбуз не ел. Поэтому отравление арбузом под большим сомнением. Взяты необходимые анализы, по результатам будет известна причина", - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

 
Напомним, в Алматы 11 июля 2022 года 4 детей с химическим отравлением были госпитализированы в Центр детской неотложной медицинской помощи.
 

Стали известны подробности отравления детей в Алматы

13.07.2022, 08:52 3851
АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - В Алматы 17 детей экстренно доставили в больницу после травли насекомых в одной из гостиниц города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", при поступлении у них были жалобы на тошноту и слабость. После осмотра четверых госпитализировали. 
 
Отмечается, что в Алматы дети прибыли из Павлодара для участия в спортивных соревнованиях. 
 

В данный момент у нас находятся 4 детей с диагнозом острое ингаляционное отравление инсектицидами. На сегодня состояние средней степени тяжести, лечение получают по протоколу, самочувствие, уже можно сказать, не страдает. Лечение продолжено", - проинформировала заместитель главного врача Центра детской неотложной помощи Алматы Алуа Жексенова.

 

Детеныша тюленя забросали камнями на одном из пляжей в Актау

12.07.2022, 17:48 24651
Детеныша тюленя забросали камнями на одном из пляжей в Актау
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 12 ИЮЛЯ - На одном из пляжей в Актау дети забросали камнями детеныша тюленя, оказавшегося на берегу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На видео, опубликованном в Instagram блогером Азаматом Сарсенбаевым, видно, как окружившие маленького тюленя дети бросают в него камни. Один из булыжников попал прямо в детеныша. При этом взрослые никак не реагируют на происходящее.
 

Вот честное слово я не понимаю, где-то у нас в Мангистау учат детям ненавидеть тюленей? Родителям пацана, который кидает камни в тюленя, серьезно надо подумать о воспитании своего ребенка", - написал блогер. 

 
Видео вызвало шквал возмущения у пользователей. Большинство из них написали, что родителям нужно обратить внимание на воспитание своих детей. 
 

Родителям нужно начать с воспитания себя. Дети ваше зеркало. Для вас это норма, чтобы ребенок так себя вел".

 

В этом видео нет никакого воспитания. Такой маленький человек и уже столько зла, откуда?!"

 

Проблема в том, что многим родителям самим бы научиться культуре поведения, поэтому вывод в тех регионах, где встречаются редкие виды разной живности, нужно в школах прямо на классных часах поднимать темы защиты животных, культуры поведения и т.д."

 
 
Напомним, это уже не первый случай жестокого обращения с тюленями. В прошлом году отдыхающие били тюленя палками на побережье Каспийского моря, а в 2020-м году тюленя забросали камнями.
 
Напомним с 1 марта в стране действует закон РК "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. 
 
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
 
Так, в городе Кульсары 38-летняя мать троих детей убивала животных, "чтобы успокоиться".
 
В Мангистауской области за три месяца убили больше 2000 собак и кошек. 
 
В Атырау дети пытались утопить щенка.
 
С января по сентябрь этого года зарегистрировано 50 таких правонарушений, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. Это только официальная статистика, реальное же число живодерств не известно. 
 
В частности, в Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео.
 
В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой.

В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых коробочников, людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 
 
19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео.
 

Крупный пожар произошел в жилом комплексе в Атырау

12.07.2022, 10:41 34066
Фото: instagram/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 12 ИЮЛЯ - В городе Атырау произошел крупный пожар в жилом комплексе "Гаухартас", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 11 июля в 14. 52 в call-центр поступило сообщение о том, что идет дым из жилого комплекса. 
 

По прибытии первых пожарных подразделений к месту вызова было установлено, что кровля и второй этаж двухэтажного (1 квартира без жильцов) дома общей площадью 80х15 метров (1200 квадратных метров) полностью охвачены открытым огнем", - проинформировали в ДЧС. 

 
По данным департамента, в тушении пожара было задействованы 97 человек и 25 единиц техники. Во время пожара самостоятельно вышел на улицу 21 человек, из них 13 детей. 
 
Сообщается, что пожар локализован в 16.25, ликвидирован в 16.51. 
 

В 9.54 поступило сообщение, что в квартире № 2 ЖК "Гаухартас" из-за короткого замыкания удлинителя произошло горение бытовых предметов и мебели. Пожар был локализован в 10.14 и ликвидирован в 10.20", - добавили в ДЧС региона. 

 
Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.

 

Стали известны подробности ночной стрельбы в Алматы

12.07.2022, 10:18 34346
Стали известны подробности ночной стрельбы в Алматы
Фото: pexels.com
АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - Очевидцы рассказали подробности ночной стрельбы в алматинском микрорайоне Дарабоз во дворе жилого комплекса Alatau City, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Стрелок открыл огонь из охотничьего оружия прямо на глазах у прохожих. Люди не пострадали, но очень испугались. В полиции заявили: поводом для неадекватного поведения стала ссора с супругой, информирует телеканал КТК.
 

Мы услышали громкий хлопок. Сначала подумали, что кто-то хлопушками балуется. Потом люди на улице стали шуметь. Я понял, что это была стрельба из боевого оружия, выглянул из окна, здесь стояла толпа", - рассказал очевидец Ардак Ермеков.

 
Во время стрельбы во дворе было много людей. Гуляли даже с детьми. 
 

Около 10 часов вечера я возвращалась из магазина, заметила на скамейке мужчину, но оружие у него в руках не разглядела из-за плохого зрения. Я переступила порог дома, и тут раздался выстрел. С балкона увидела того же мужчину с винтовкой. У меня в квартире были дети, все очень испугались. Мы легли на пол и больше двух часов, пока стрелка не задержали, не вставали, по квартире передвигались ползком. Дети плакали в истерике", - сказала местная жительница Нуржамал Шаукерова.

 
По словам соседей, мужчина с оружием в руках вышел из подъезда и направился вдоль парковки. Буквально через пару минут стрелок открыл огонь. Произвел всего два выстрела: один - в воздух, второй - в камеру видеонаблюдения. От нее остался только сломанный корпус, а рядом - пулевое отверстие. 
 
После стрельбы подозреваемый находился во дворе еще около трех часов, потом его задержали. 

 

Когда я выглянула на лестничную площадку, тогда он сидел вот на этой скамейке с оружием. Я еще посмотрела, думаю: не дай бог, сейчас люди пойдут - он на кого-то накинется. Но такого не было. Он адекватно, спокойно сидел. Две пары прошли, потом после них еще две пары прошли, ни до кого он не лез", - сказала свидетель произошедшего Клара Таменова.

 
По словам местных жителей, ранее стрелка они не видели.
 
Обезвреживали стрелка бойцы спецназа. Следователи уже установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний алматинец. Откуда у него карабин, сейчас выясняют. 
 
Напомним, ночью 11 июля в Алматы был задержан вооруженный мужчина.
 

Около 22.00 на пульт "102" поступило сообщение о вооруженном мужчине, который произвел два выстрела. Прибывшими сотрудниками полиции фигурант был обезврежен и задержан", - проинформировали в департаменте полиции Алматы.


 

В Костанае в результате нападения коровы пострадали три человека

11.07.2022, 20:46 67151
В Костанае в результате нападения коровы пострадали три человека
Фото: Костанайские новости
КОСТАНАЙ. 11 ИЮЛЯ - В соцсетях появилось видео, на котором заснята разгуливающая по городу корова. Животное вело себя агрессивно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мужчины перекрыли дорогу для пешеходов, предупреждали о возможной опасности. Всех детей попросили зайти домой, сообщает КН.
 
Корова нанесла травмы трем жителям города.
 

Мужчина госпитализирован с подозрением на перелом бедра, одна женщина получила ушиб стопы, а пенсионерка - перелом лучевой кости", - сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева.

 
Полицейским удалось установить хозяина животного. В настоящее время на месте приняты все меры безопасности. Корова находится на огороженной территории.
 
 

Психически неуравновешенный житель Алматинской области пытался изнасиловать двух школьниц

11.07.2022, 18:37 69191
Психически неуравновешенный житель Алматинской области пытался изнасиловать двух школьниц
Фото: Depositphotos
КОНАЕВ. 11 ИЮЛЯ - 9 июля к полицейским Уйгурского района поступили заявления от родителей двух несовершеннолетних девушек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заявители потребовали установить и принять меры к неизвестному, который в одном из общественных туалетов села Шонжы напал на их 17-летних дочерей и пытался изнасиловать. Девушки смогли своими силами отбиться от насильника, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
 
Полицейские задержали 31-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина страдает умственной отсталостью, имеет инвалидность и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
 
Мужчина задержан и доставлен в полицию. По обоим фактам в отношении задержанного возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 24, часть 3, и статьей 120, часть 3-2, УК (Покушение на изнасилование).
 
Окончательное процессуальное решение будет принято по заключению специальной назначенной по факту психиатрической экспертизы.
 

В Костанайской области на ж/д переезде произошло ДТП

11.07.2022, 18:28 68931
КОСТАНАЙ. 11 ИЮЛЯ -11 июля в 14.35 на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол - Кушмурун Костанайской области произошло ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам очевидцев, водитель автомашины "Жигули" объехал впереди стоящие машины и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом. 
 
Как сообщили в пресс-службе КТЖ, в результате ДТП есть жертвы.
 
На месте происшествия работает полиция. Поезд двигался со скоростью 57 км/ч. Переездная сигнализация работает исправно. 
 
В АО "НК "КТЖ" создана комиссия для расследования причин и обстоятельств происшествия.
 

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