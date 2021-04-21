В Алматы горел автобус

НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Сегодня в Алматы загорелся пассажирский автобус, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, сегодня, в 11.00, на пульт 101 очевидцы сообщили о горении автобуса в Алатауском районе, в микрорайоне Айгерим-2. На момент прибытия через 7 минут автобус марки ЛиАЗ горел открытым пламенем, площадь пожара составляла 20 квадратных метров.

Пассажиров в тот момент в автобусе не было.

Незамедлительно на тушение горящего автобуса поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса. Принятыми мерами возгорание локализовано за 7 минут, ликвидировано в 11.22. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в пресс-службе.

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