В Алматы из-за подозрительного предмета эвакуировали посетителей одного из ТРЦ города

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы из-за подозрительного предмета эвакуировали посетителей торгового центра "Ramstore ALL IN", расположенного по проспекту Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

"В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения оперативными экстренными службами города по прибытии на место происшествия в первую очередь оно было оцеплено, была осуществлена эвакуация граждан на безопасное расстояние. Патрульными полицейскими был осуществлен отвод транспортных средств на безопасное расстояние. Специалистами был изучен оставленный предмет. Речь идет о бытовых принадлежностях, имитирующих якобы взрывное устройство. На самом деле никакой опасности они не представляли", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

По данным полиции, сейчас объект работает в штатном режиме. "Оперативными подразделениями ДП устанавливаются другие обстоятельства дела и личность человека, который оставил этот предмет", - уточнили в ведомстве.

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