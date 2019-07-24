Алматы. 23 июля. Kazakhstan Today - В Алматы после кесарева сечения скончалась роженица, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения города Алматы, все медицинские работники, которые оказывали медицинскую помощь пациентке, отстранены от занимаемой должности.

"На сегодня со смертью пациентки в организации родовспоможения создана комплексная комиссия, в которую вошли представители республиканских организаций, комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения", - проинформировали в ведомстве.

По данным управления, 16 июля женщина, 1990 года рождения, обратилась в роддом с болями внизу живота на 36-й неделе беременности.

Незамедлительно больная была госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии для дальнейшего интенсивного лечения и решения тактики ведения. Медицинскими сотрудниками в рамках лечения было проведено полное клинико-лабораторное обследование. Проведены консультации узких специалистов, таких как терапевт, окулист, невропатолог. К сожалению, в данном случае пациентку не удалось спасти", - сообщили в управлении.





Как отметили в ведомстве, материалы комиссионной проверки касательно качества оказания медицинской помощи пациентке будут направлены для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения в ДВД города Алматы.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о смерти роженицы - матери троих детей. Сообщалось, что женщина попала в 1-й роддом, где ей сделали кесарево сечение.





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