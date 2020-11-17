В Алматы расследуют факт нападения таксиста на пассажирку

Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - Жительница Алматы сообщила о нападении таксиста, передает Kazakhstan Today.

Жительница Алматы Куралай Галиева опубликовала в группе Facebook " Алматы, хочу похвалить/пожаловаться " фотографии мужчины, который, по ее словам, напал на нее в такси.

По информации потерпевшей, таксист, которого она вызвала через Яндекс.Такси, не довез ее до места назначения и после возмущения пассажирки "поднял руку и порезал" ее. Инцидент произошел три недели назад.

Он довез до назначенного места и проявил такую агрессию. Полиция не отказывается вроде как. Но сам водитель не является в участок и отказывается подписывать протокол. Я ходила на экспертизу, но меня ещё не ознакомили с заключением. Сказали, что порезы и синяки - это легкая травма. Ничего не сломали и не убили. Заявление написано. Но водитель не является на допрос", - написала потерпевшая.

Пресс-служба департамента полиции Алматы также прокомментировала произошедшее.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 107 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.





Инцидент прокомментировали также в сервисе Яндекс Go.





«Служба поддержки на связи с пользователем. Водитель заблокирован в сервисе, но отметим, что, по данным системы, он довез девушку до того места, которое было указано в приложении. По словам пассажира, оружия ни у кого в автомобиле не было. Очевидно, что вину и обстоятельства этого происшествия должны установить правоохранительные органы», - отметили представители сервиса.

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