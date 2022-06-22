В Алматы в микрорайоне Астана горел строящийся дом

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - 21 июня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялся брифинг с участием председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржана Сыздыкова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Сыздыкова, совместно с центральными государственными органами и акиматами организована и реализуется комплексная профилактическая работа в целях обеспечения безопасности на водоемах страны в предстоящий купальный сезон, сообщает пресс-служба МЧС РК

На сегодняшний день в стране имеется 497 разрешенных мест для купания. Из них 142 коммунальных и 341 частный пляж, и их количество увеличивается. По 14 местам проводится работа по закреплению за конкретными владельцами.

Спасательными подразделениями МЧС контролируются 125 участков наиболее используемых гражданами водоемов, где круглосуточно несут службу 493 спасателя.

В рамках предупредительной работы на водоемах страны с начала года спасено 50 человек, в том числе 10 детей, с начала купального сезона спасено 7 человек, из них 1 ребенок. Сотрудниками МЧС спасено 43 человека, очевидцами - 5 человек и сотрудниками полиции - 2.

На сегодняшний день из-за несоблюдения правил безопасности на воде зарегистрированы факты гибели людей, утонул 81 человек, в том числе 32 несовершеннолетних. С начала купального сезона утонули 36 человек, из них 19 детей.

Для увеличения охвата водных акваторий и обеспечения безопасности граждан на опасных и неохраняемых участках водоемов с началом купального сезона дополнительно выставлены 55 мобильных спасательных постов МЧС. Кроме того, совместно с акиматами и владельцами мест отдыха у воды оборудуются 377 объектовых спасательных поста за счет общественных спасателей, прошедших подготовку в оперативно-спасательных отрядах министерства.

В республике имеется 271 стационарный бассейн, 161 каркасно-модульный бассейн. На сегодняшний день функционируют 64 детских лагеря у воды. С начала года в данных бассейнах и "лягушатниках" уже обучено плаванию более 48 тысяч 700 детей. Среди населения распространено свыше 100 тысяч агитационной продукции, установлены более 1 тысячи 700 предупреждающих и запрещающих знаков безопасности на водоемах. В целях формирования культуры безопасного поведения населения организованы и проведены более 400 интерактивных уроков в учебных заведениях страны и более 2 тысяч 300 сходов с населением.