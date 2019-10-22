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В Алматы в результате ДТП перевернулась скорая

21.10.2019, 09:30 15256
В Алматы в результате ДТП перевернулась скорая
Фото: 1tulatv.ru
Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - В Алматы по Кульджинскому тракту произошло ДТП, в результате которого перевернулась скорая, передает Kazakhstan Today.
 
По информации очевидцев происшествия, скорая помощь двигалась по Кульджинскому тракту в южном направлении. Водитель автомобиля Lexus двигался в северном направлении и, пытаясь объехать пробку, выехал на спецполосу, где совершил столкновение с машиной скорой помощи.
 
В результате скорая помощь перевернулась и задела автомобиль Nissan Maxima.
 
В результате ДТП госпитализированы три человека.
 

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