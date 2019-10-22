В Алматы в результате ДТП перевернулась скорая

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Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - В Алматы по Кульджинскому тракту произошло ДТП, в результате которого перевернулась скорая, передает Kazakhstan Today.

По информации очевидцев происшествия, скорая помощь двигалась по Кульджинскому тракту в южном направлении. Водитель автомобиля Lexus двигался в северном направлении и, пытаясь объехать пробку, выехал на спецполосу, где совершил столкновение с машиной скорой помощи.

В результате скорая помощь перевернулась и задела автомобиль Nissan Maxima.

В результате ДТП госпитализированы три человека.

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