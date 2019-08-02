В Алматы жестоко избили известного психолога

Алматы. 1 августа. Kazakhstan Today - В Алматы жестоко избили психолога, тренера по женским практикам Светлану Божко, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила в Facebook ее подруга Ирина Кальницкая, 20 июля во дворе частного дома на Светлану Божко напал мужчина с кастетом. Он молча нанес удары кастетом в лобовую часть.

"От прежнего лица осталось мало: многочисленные гематомы мягких тканей, сломанная челюсть, скулы, раздроблен нос со смещением. Кроме того, имеется черепно-мозговая травма, 2 серьёзные операции с 4-часовым наркозом, западание гайморовых пазух без восстановления. Не одной косточки носа не осталось целой, всё раздроблено в мелкую крошку", - написала Ирина Кальницкая. (Орфография, пунктуация, стиль источника здесь и далее сохранены).

По ее информации, после первого удара злоумышленник потерял равновесие и оперся на машину - оставил отпечаток пальцев. Спасла женщину соседка.

Ирина Кальницкая отметила, что мужчина находится на свободе.

Хуже всего, что изуродованное лицо женщины, сломанная психика нашим законодательством рассматривается не более чем хулиганством - бросил бычек или человека покалечил - одна ответственность", - написала она.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, по данному факту проходит досудебное расследование по части 2 статьи 191 (Грабеж) и статье 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РК.

"По подозрению в совершении данного преступления установлен гражданин С., 1991 года рождения. В настоящее время проводятся следственные действия, назначены экспертизы, по результатам чего будет принято решение об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого на период досудебного расследования", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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