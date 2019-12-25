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В Арыси одноклассник похитил девушку (ВИДЕО)

24.12.2019, 16:20 13123
В Арыси одноклассник похитил девушку (ВИДЕО)
Арысь. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Арыси полицейские проводят досудебное расследование по факту похищения девушки, передает Kazakhstan Today.
 
Полиция Туркестанской области прокомментировала распространяемое в социальных сетях видео, на котором группа молодых людей силой сажает девушку в автомашину.
 

При проверке видео полицейскими установлено, что инцидент имел место в городе Арыси Туркестанской области. Мать девушки обратилась с заявлением в полицию. В данное время девушка вернулась домой к родителям", - сообщили в пресс-службе ведомства.


 
Отмечается, что данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Похищение человека". 
 

Выяснилось, что подозреваемый и девушка ранее учились вместе в одном классе и похищение произошло с целью женитьбы. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего", - уточнили в пресс-службе.

 
 

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