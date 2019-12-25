В Арыси одноклассник похитил девушку (ВИДЕО)

Полиция Туркестанской области прокомментировала распространяемое в социальных сетях видео, на котором группа молодых людей силой сажает девушку в автомашину.
При проверке видео полицейскими установлено, что инцидент имел место в городе Арыси Туркестанской области. Мать девушки обратилась с заявлением в полицию. В данное время девушка вернулась домой к родителям", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Похищение человека".
Выяснилось, что подозреваемый и девушка ранее учились вместе в одном классе и похищение произошло с целью женитьбы. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Алматы осудили трех парней за похищение невесты. В Жамбылской области по семь лет заключения получили участники похищения девушки для женитьбы, а в Шымкенте похищенная "невеста" после изнасилования и издевательств выбросилась из окна третьего этажа.
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