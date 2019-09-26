Тараз. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Жамбылской области по семь лет заключения получили участники похищения девушки для женитьбы, передает Kazakhstan Today.

Инцидент начался осенью 2018 года со знакомства парня с девушкой, которая проживает в селе Кордай Жамбылской области. Непродолжительное общение молодых через социальные сети привело парня к мысли украсть девушку. Долго не думая, он с целью женитьбы, договорившись со своими тремя знакомыми, на автомобиле прибыл в Кордайский район. По приезде, позвонив на мобильный телефон девушки, он предложил встречу, но она отказалась", - сообщила прокуратура Жамбылской области.

Однако молодые люди не оставили свой замысел о похищении, стали следить за домом девушки и встретили ее на улице.

Несмотря на отказ и сопротивление девушки, они насильно посадили ее в машину и выехали в Туркестанскую область, однако были остановлены и задержаны сотрудниками полиции при выезде из города.

Приговором Кордайского районного суда четырех жителей Туркестанской области осудили к семи годам лишения свободы за воровство девушки, а автомашина была конфискована как преступное средство и обращена в доход государства", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что похищение невесты является преступлением, и за ним могут последовать тяжелые последствия в виде заключения на срок до пятнадцати лет. При этом лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Отметим, случаи похищения девушек для женитьбы в Казахстане далеко не редки. В частности, в Мангистауской области 21-летний сельчанин украл 15-летнюю девушку, чтобы жениться на ней . Известно, что мужчина вступал с малолетней в половую связь.

В Шымкенте 19-летняя похищенная "невеста" после изнасилования и издевательств со стороны похитителя и его родителей выбросилась из окна третьего этажа . Вступать в интимные отношения с "женихом" девушка категорически отказывалась. Это насторожило его родителей, и они привели её на осмотр к гинекологу, который подтвердил невинность невесты. После молодых отправили в съёмную квартиру, где произошло изнасилование. Девушка длительное время терпела унижения со стороны семьи, в которую попала. Ей плевали в лицо и даже били, в результате чего пострадавшая от безысходности, наглотавшись таблеток, прыгнула из окна третьего этажа. К счастью, она осталась жива.

Другой случай произошел в Туркестанской области. В прошлом году в СМИ и в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено похищение девушки - продавщицы капусты. Полицейские установили героев ролика, однако выяснилось, что девушка и ее родители ни к кому претензий не имеют. Стало известно, что девушка вышла замуж

Вопиющий случай имел место в прошлом году в Кыргызстане. Как сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области, в мае в полицию Бишкека поступило сообщение о похищении девушки с целью вступления в брак. Через некоторое время на посту в селе Сосновка сотрудниками ОБДД Чуйской области была остановлена автомашина марки "Субару-Аутбек" под управлением 29-летнего Б.Д. В салоне автомашины находились двое пассажиров: 30-летний С.А. и 20-летняя Т.Б. Все указанные лица были доставлены сотрудниками ОБДД Чуйской области в ОВД Жайылского района. По приезде в ОВД сотрудник ОБДД Чуйской области в дежурной части начал оформлять документы. Гражданка Т.Б. (невеста) в это время находилась в комнате приема граждан. Через какое-то время Б.Д. (жених) зашел в комнату приема граждан и закрылся изнутри. Из комнаты начали доноситься шум и звуки борьбы. Сотрудники милиции, взломав дверь, вошли в комнату. Девушка была обнаружена в окровавленном состоянии. Неадекватный мужчина, учинив конфликт, нанес ножевые раны молодой девушке и себе. Сразу же была вызвана скорая помощь. Их доставили в территориальную больницу Жайылского района Чуйской области. 20-летняя девушка, уроженка Джалал-Абадской области, являлась жительницей Бишкека. От полученных травм, не приходя в сознание, она скончалась в отделение реанимации, а 29-летний молодой человек, уроженец Таласской области, был прооперирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР.

Система ООН в Кыргызстане выразила обеспокоенность этим преступлением. В заявлении организации отмечается, что детские или принудительные браки являются нарушением фундаментальных прав человека с долгосрочными последствиями не только для непосредственных участников, но и для благосостояния всего общества. Такие практики, как похищение невест, принудительный брак или ала-качуу, не имеют отношения к культуре и традициям Кыргызстана, а являются нарушением прав уязвимых людей.

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