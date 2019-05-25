В Атырау устанавливают причину отравления группы студентов колледжа

Атырау. 24 мая. Kazakhstan Today - В Атырау устанавливают причину отравления 20 студентов колледжа, передает Kazakhstan Today.

По одной из версий, отравление стало следствием распыления газового баллончика, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Инцидент произошел 23 мая, в первой половине дня. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. По предварительной информации, между 1-м и 2-м этажами колледжа присутствовал стойкий запах неизвестного вещества, в результате было госпитализировано 20 человек.

Причина массового недомогания детей устанавливается, проверяются записи камер видеонаблюдения. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Пострадавшим была оказана своевременная помощь. Ввиду нормализации состояния здоровья большинство учащихся уже отправлены домой, до 19.00 вечера будут выписаны остальные. Все они будут находиться под наблюдением участковых врачей по месту жительства. Сейчас делом занимаются сотрудники правоохранительных органов, по одной из версий это произошло из-за распыления газового баллончика, никто из посторонних людей в школу не заходил", - сказала на брифинге в РСК 23 мая заместитель директора по производственному обучению Атырауского сервисного колледжа Гульсим Жалмуханова.

Между тем, по данным СМИ, число пострадавших достигло 29 человек, так как за ночь госпитализированы еще 9 человек.

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