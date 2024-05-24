В Атырау задержали издевавшегося над щенком на глазах у детей живодера   

Фото: оперативный штаб

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Атырау. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жалгансай Махамбетского района ближе к полуночи прорвало возведенную дамбу. Спасатели начали эвакуацию населения, - В селе Жалгансай Махамбетского района ближе к полуночи прорвало возведенную дамбу. Спасатели начали эвакуацию населения, сообщили в оперативном штабе по ЧС.





В 01.20 были включены сирены оповещения. Началась эвакуация жителей", - проинформировали в штабе.





Отметим, что село Жалгансай находится в 15 км от районного центра - села Махамбет. Население села Жалгансай - 1286 человек. Количество домов - 237. В связи с угрозой подтопления села Жалгансай проводится заблаговременная эвакуация населения в село Махамбет. Временный эвакопункт расположен в местной школе, где было размещено около 200 человек, в их числе более 100 детей.





В 03.00 поврежденная дамба в селе Жалгансай была восстановлена. Ведется укрепление защитных валов. На месте ЧС находится аким области.





По состоянию на 08.00 23 мая уровень воды в реке Урал составил: в селе Индербор 1000 см (критический уровень - 845 см), селе Махамбет - 1020 см (критический уровень - 850 см), в Атырау - 585 см (критический уровень - 550 см), селе Жанаталап - 424 (критический уровень - 500 см), селе Еркинкала - 382 см (критический уровень - 450 см).