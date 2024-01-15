14.01.2024, 14:43 9941
В Атырауской области детсадовцы избили одногруппника
Фото: Depositphotos
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Атырау. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В детском саду села Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области дети избили своего одногруппника, передает корреспондент агентства.
Дети разбудили спящего мальчика и избили его", - сообщает региональный телеграм-канал ATYRAU ONLINE.
Как отмечается в сообщении, долгое время на плач ребенка никто не реагировал. На видео, которое распространилось в Сети, видно, что воспитательница подошла спустя некоторое время. Она призналась, что в момент избиения находилась с коллегами.
Позже о случившемся узнали родители мальчика, который говорит с трудом. Родители уверены, что теперь у пострадавшего мальчика будут "большие проблемы со здоровьем".
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
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14.01.2024, 19:39 6711
На трассе в Акмолинской области столкнулись 15 авто
Водители не соблюдали дистанцию
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Кокшетау. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области вблизи поселка Жанаталап на автомобильной дороге Астана - Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15 автомашин, передает корреспондент агентства.
По информации департамента полиции региона, из-за неблагоприятных погодных условий около 100 автомашин из Щучинска были сопровождены экипажем "Тулпар 503".
Отмечается, что водители не соблюдали дистанцию при плохой погоде. Погибших и пострадавших нет.
В Казахстане из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. По данным "КазАвтоЖола", введено ограничение движения транспорта, которое действует на 25 участках автодорог республиканского значения в 7 областях.
13.01.2024, 14:50 28126
Посол России поблагодарил акмолинских полицейских за спасение 16 россиян
Автобус с людьми ехал из Екатеринбурга в Караганду и застрял на трассе из-за сильного мороза
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин поблагодарил акмолинских полицейских за спасение 16 россиян на трассе Екатеринбург - Караганда.
Дипломат направил благодарственное письмо в адрес начальника департамента полиции Акмолинской области Нурсултана Мукашева. Отдельно он поблагодарил и героев истории - полицейских Айбола и Илью Кабдуалиевых, которые помогли эвакуировать замерзавших россиян", - сообщает Sputnik.kz со ссылкой на диппредставительство.
Я посчитал своим долгом особо отметить этот яркий пример хорошо известного и заслуживающего самой высокой оценки качества казахстанцев - бескорыстно приходить на помощь нуждающимся - спасть тех, кто попал в беду", - написал Алексей Бородавкин.
По данным Polisia.kz, 16 россиян были эвакуированы из сломавшегося на трассе автобуса в Акмолинской области 10 января (на трассе Астана - Петропавловск).
Патрульные Айбол Кабдуалиев и Илья Кабдуалиев заметили автобус Hyundai с российским госномером, стоявший на обочине. По словам водителя, они ехали из Екатеринбурга в Караганду. В салоне автобуса мерзли 16 человек, один из них - 6-летний ребенок. Его сразу перенесли в служебную автомашину полицейских, чтобы он смог согреться", - сообщает Polisia.kz.
Пассажиров автобуса доставили в ближайший пункт обогрева, который расположен в сельской библиотеке района Биржан сал.
Инспекторы, контролируя движение на данном участке, оставили пост только после того, как автобус отбуксировали на ремонт. Водитель поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь в сложной ситуации.
12.01.2024, 09:40 47341
Жители Риддера из-за схода лавин остались без водоснабжения
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Риддер. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Риддера остались без водоснабжения из-за схода лавин, передает корреспондент агентства.
11 января 2024 года в 09.30 поступила информация от ТОО "Компания ЛК ГЭС" о том, что прекращается подача воды потребителям из-за самопроизвольного схода лавин в ущелье реки Громатуха. Затор промывается водой естественным путем. Степень затора определить невозможно. Дороги нет, протяженность, где могли сойти лавины, около 45 километров", - говорится в сообщении акимата.
В ведомстве отметили, что проводится запуск подземного водозабора.
Ночью велись пусконаладочные работы подземного водозабора, сейчас давление воды поднимается. Подача воды в штатном режиме будет с 13.00. Просим жителей города соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации", - отметили в акимате.
Ранее сообщалось, что жители Темиртау остались без электричества, воды и отопления из-за метели.
11.01.2024, 11:34 64451
Оборванные провода и рухнувшие елки: в казахстанских городах устраняют последствия урагана Дополнено
Фото: instagram/акимат Павлодара
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В нескольких городах Казахстана устраняют последствия метели и ураганного ветра.
В Таразе из-за сильного ураганного ветра упали 50 деревьев и рухнула крыша балкона. На очистке улиц работают 130 человек и 5 единиц техники, в том числе КамАЗ с прицепными щетками. Поступило 300 заявлений от жителей, большинство из них связаны с отключением электроэнергии и газа.
На работах по восстановлению подачи электроэнергии задействованы 12 бригад. Отопительный сезон на социальных объектах проходит в штатном режиме, сообщили в акимате Тараза.
Работы по восстановлению подачи электричества также ведутся в Темиртау, где жители остались без электричества, воды и отопления из-за метели. Там устранены основные порывы на высоковольтных электросетях.
Дежурные бригады электрослужбы продолжают обход и отработку индивидуальных заявок. Гидравлический режим подачи холодной воды в восточную часть города полностью восстановлен. Параметры температурного графика ТЭЦ-2 в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе горакимата.
Также сообщалось о большой колонне автомашин, застрявших на трассе Темиртау - Караганда. Жителей просят не покидать без крайней необходимости населенные пункты и не создавать заторы в местах перекрытия дорог.
В Павлодаре и Семее из-за сильного ветра рухнули новогодние елки за 52 млн тенге.
В акимате Павлодара сообщили, что при падении конструкции никто не пострадал. Сама елка деформирована лишь частично, ее восстановят и будут использовать в дальнейшем.
Между тем синоптики прогнозируют усиление ветра в Павлодарской области до 20 метров в секунду.
В Карагандинской области остается закрытым движение на девяти участках автодорог, сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Сохраняется штормовое предупреждение. В связи с улучшением погоды движение открыто на 13 участках автодорог - семи республиканского значения и шести областного. Остаются закрытыми девять участков автодорог: четыре республиканского значения и пять областного", - уточнили в пресс-службе.
На закрытых участках автодорог работают 142 человека и 66 единиц техники. За минувшие сутки спасено 76 человек, эвакуировано 237, из снежных заносов вызволено 15 автомобилей, также проведено 10 аварийно-спасательных и 4 поисково-спасательные работы. В шести пунктах обогрева разместили 191 человека, из них 14 детей.
Жителей области призывают быть бдительными, соблюдать правила безопасности, воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населенных пунктов и следить за информацией о погодных условиях.
Еще около 30 автомобилей застряли из-за лавины на трассе в ВКО.
Полицейские и водители расчистили дорогу. Затем капитан полиции на своем патрульном автомобиле сопроводил колонну из более чем 30 машин до безопасного места, где люди смогли продолжить свой путь.
О лавинной опасности в период с 11 января по 14 января также предупреждает ДЧС Алматинской области.
ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности. На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", - предупредили в департаменте.
Дополнено, 11.01.2023, 14.49
Около 50 сел остаются без электричества в Павлодарской области.
Как сообщает Pavlodarnews со ссылкой на областной акимат, в ночь с 10 на 11 января из-за штормового ветра произошло отключение электроэнергии в 117 сельских населенных пунктах. Сегодня к 11.00 электроснабжение удалось восстановить в 69 из них.
Без энергоснабжения остаются 48 сел в восьми районах области. Последствия аварии устраняют 56 ремонтных бригад. В работах задействованы 168 человек и 56 единиц техники.
Из-за непогоды в регионе частично сорвало кровли с четырех школ и одного ДК. Районные акиматы подсчитывают ущерб, после чего определят подрядные организации и восстановят объекты.
Напомним, непогода стала причиной многочисленных аварий на линиях электропередачи и заторов на дорогах, а также задержек авиарейсов.
10.01.2024, 20:54 77846
В ВКО из-за лавины на трассе застряло около 30 авто
Инцидент произошел на автодороге Усть-Каменогорск - Алтай
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Усть-Каменогорск. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лавина парализовала движение на 63-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Алтай более чем на два часа, сообщает пресс-служба МВД РК.
Из-за заблокированного проезда на трассе скопились автомобили. Полицейские и водители расчистили дорогу. Затем капитан полиции на своем патрульном автомобиле сопроводил колонну из более чем 30 машин до безопасного места, где люди смогли продолжить свой путь.
Нормализовать движение удалось только спустя несколько часов, когда специализированная техника добралась до места и разблокировала проезд от снежного завала.
10.01.2024, 20:48 78421
Жители Темиртау остались без электричества, воды и отопления из-за метели
Фото: freepik.com
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Темиртау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау из-за сильной метели и ветра часть жителей осталась без электричества, воды и отопления, сообщает ekaraganda.kz.
Вечером 10 января из-за шквального ветра и метели в Темиртау произошли обрывы нескольких участков высоковольтных линий электропередачи. Ремонтные бригады работают над устранением обрывов, однако погодные условия препятствуют оперативному восстановлению.
Для жителей восточной части города холодная вода подается на пониженном гидравлическом режиме. Насосные станции цеха водоснабжения АО "Qarmet" в данный момент восстанавливают штатный режим работы.
Из-за короткого замыкания в сети электроснабжения котлоагрегаты ТЭЦ-2 переподключены и поставлены на растопку, после чего последовательно будут включены в сеть.
Под руководством акима города развернут оперативный штаб, ситуация на контроле", - сообщают в городском акимате.
09.01.2024, 17:28 95941
Певец Рахат Турлыханов получил предупреждение за повторное избиение жены
Турлыханов признал вину
Фото: Instagram/rakhat_turlykhanov
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Племянник депутата Даулета Турлыханова певец Рахат Турлыханов получил предупреждение за повторное избиение жены, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы.
Постановлением суда Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1-1 статьи 73-2 КоАП, и подвергнут к административному взысканию виде административного предупреждения", - проинформировали в пресс-служба.
Судом установлено, что в декабре прошлого года он, устроив дома скандал, нанес своей супруге побои.
В суде Т. вину признал, в содеянном раскаялся, просил производство по делу прекратить за примирением сторон. Супруга подтвердила факты, изложенные в материалах дела, и сообщила, что примирились с Т.", - добавили в суде.
Напомним, в октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
Ранее министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одно из резонансных преступлений произошло на прошлой неделе. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
09.01.2024, 11:55 97676
Южным регионам Казахстана нужно перейти в режим повышенной готовности к паводкам - МЧС
Фото: МЧС РК
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Южным регионам Казахстана нужно перейти в режим повышенной готовности к паводковому периоду, заявил на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.
Согласно предварительному прогнозу Казгидромета, в большинстве регионов страны в январе и феврале температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2°С. Количество осадков тоже предполагается больше нормы. При этом, покрытость территорий снегом в 5 регионах составляет до 70%, в 12 свыше 90%. Поэтому, южным регионам с учетом прошлогоднего паводка в феврале месяце, северным регионам из-за вероятности глубокого промерзания грунта в связи с резким понижением температуры и отсутствием снежного покрова в декабре месяце, уже сейчас необходимо перейти в режим повышенной готовности", - сообщил министр.
Он подчеркнул, что в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средств государственной системы гражданской защиты.
В постоянной готовности находятся воздушные суда АО "Казавиаспас" на случай оперативной переброски сил и средств, а также экстренной эвакуации пострадавшего населения. Воинские части гражданской обороны также готовы к участию в спасательных операциях. Практическая отработка действий органов управления, сил и средств системы гражданской защиты будет осуществлена в рамках Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2024" со штабом управлением в городе Актобе", - добавил он.
В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов напомнил, что в конце прошлого и в начале этого года практически по всей стране выпало большое количество осадков в виде снега и дождя.
Сегодня площадь покрытия снегом составляет порядка 90% территории страны. Все это значительно увеличивает риски активного паводка. Уже имеются факты подтопления населенных пунктов и размыва дорог в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Кроме того, в середине декабря в Алматы по руслу реки Есентай произошел локальный ледово-водный паводок. Уровень воды поднялся на 1,5 метра. И эти случаи зафиксированы в самый разгар зимы, до интенсивного паводкового периода. В этой связи акиматам регионов необходимо обратить особое внимание на эту проблему и активизировать свою работу в данном направлении", - заявил глава правительства.
Он также подчеркнул, что Министерству водных ресурсов уже сейчас нужно определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними.
Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами и акиматами следует провести в феврале учения "Көктем-2024" и отработать алгоритм конкретных действий при осложнении паводковой ситуации. Также нужно подготовить необходимые запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения. Надо определить места дислокации дополнительных сил и средств, пункты приема эвакуируемого населения и безопасные участки для отгона сельскохозяйственных животных", - добавил Алихан Смаилов.
Напомним, весенние паводки становятся ежегодной проблемой во многих регионах Казахстана.
В апреле прошлого года разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области.
В СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения. А жители североказахстанского села Салкынколь неделю сидели без хлеба из-за потопа.
В Актобе в марте с дачных участков садоводческих коллективов "Каргалинка", "Нефтяник" и "Солнышко" из-за подтоплений пришлось эвакуировать 116 человек, в том числе 44 ребенка.
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