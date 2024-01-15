В Атырауской области детсадовцы избили одногруппника

Без энергоснабжения остаются 48 сел в восьми районах Павлодарской области

Фото: instagram/акимат Павлодара

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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В нескольких городах Казахстана устраняют последствия метели и ураганного ветра.





В Таразе из-за сильного ураганного ветра упали 50 деревьев и рухнула крыша балкона. На очистке улиц работают 130 человек и 5 единиц техники, в том числе КамАЗ с прицепными щетками. Поступило 300 заявлений от жителей, большинство из них связаны с отключением электроэнергии и газа.





instagram/акимат Тараза





На работах по восстановлению подачи электроэнергии задействованы 12 бригад. Отопительный сезон на социальных объектах проходит в штатном режиме, сообщили в акимате Тараза.





Работы по восстановлению подачи электричества также ведутся в Темиртау, где жители остались без электричества, воды и отопления из-за метели. Там устранены основные порывы на высоковольтных электросетях.





Дежурные бригады электрослужбы продолжают обход и отработку индивидуальных заявок. Гидравлический режим подачи холодной воды в восточную часть города полностью восстановлен. Параметры температурного графика ТЭЦ-2 в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе горакимата.





Также сообщалось о большой колонне автомашин, застрявших на трассе Темиртау - Караганда. Жителей просят не покидать без крайней необходимости населенные пункты и не создавать заторы в местах перекрытия дорог.













В Павлодаре и Семее из-за сильного ветра рухнули новогодние елки за 52 млн тенге.









В акимате Павлодара сообщили , что при падении конструкции никто не пострадал. Сама елка деформирована лишь частично, ее восстановят и будут использовать в дальнейшем.





Между тем синоптики прогнозируют усиление ветра в Павлодарской области до 20 метров в секунду.





instagram/акимат Павлодара





В Карагандинской области остается закрытым движение на девяти участках автодорог, сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.





Сохраняется штормовое предупреждение. В связи с улучшением погоды движение открыто на 13 участках автодорог - семи республиканского значения и шести областного. Остаются закрытыми девять участков автодорог: четыре республиканского значения и пять областного", - уточнили в пресс-службе.





На закрытых участках автодорог работают 142 человека и 66 единиц техники. За минувшие сутки спасено 76 человек, эвакуировано 237, из снежных заносов вызволено 15 автомобилей, также проведено 10 аварийно-спасательных и 4 поисково-спасательные работы. В шести пунктах обогрева разместили 191 человека, из них 14 детей.





Жителей области призывают быть бдительными, соблюдать правила безопасности, воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населенных пунктов и следить за информацией о погодных условиях.





Еще около 30 автомобилей застряли из-за лавины на трассе в ВКО.





Полицейские и водители расчистили дорогу. Затем капитан полиции на своем патрульном автомобиле сопроводил колонну из более чем 30 машин до безопасного места, где люди смогли продолжить свой путь.









О лавинной опасности в период с 11 января по 14 января также предупреждает ДЧС Алматинской области.





ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности. На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", - предупредили в департаменте.





Дополнено, 11.01.2023, 14.49





Около 50 сел остаются без электричества в Павлодарской области.





Как сообщает Pavlodarnews со ссылкой на областной акимат, в ночь с 10 на 11 января из-за штормового ветра произошло отключение электроэнергии в 117 сельских населенных пунктах. Сегодня к 11.00 электроснабжение удалось восстановить в 69 из них.





Без энергоснабжения остаются 48 сел в восьми районах области. Последствия аварии устраняют 56 ремонтных бригад. В работах задействованы 168 человек и 56 единиц техники.





Из-за непогоды в регионе частично сорвало кровли с четырех школ и одного ДК. Районные акиматы подсчитывают ущерб, после чего определят подрядные организации и восстановят объекты.



