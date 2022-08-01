В аварии в Актюбинской области погибли 6 человек

АКТОБЕ. 31 ИЮЛЯ – На 1046 километре автодороги Самара – Шымкент недалеко от поселка Калыбай Иргизского района произошло дорожно-транспортное происшествие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За рулем автомашины марки Honda Fit был 32-летний гражданин Республики Кыргызстан. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Lada Largus, которой управлял 33-летний житель Иргизского района", пишет газета "Диапазон" .

В результате ДТП водитель автомашины Lada Largus и 4 пассажира от полученных травм скончались на месте. Пассажир автомашины Honda Fit тоже скончался на месте ДТП. Водителя автомашины Honda Fit с 30-летней пассажиркой госпитализировали в центральную районную больницу поселка Иргиз.

По данному факту начато досудебное расследование по 4 части статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".