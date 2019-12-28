В авиакомпании Bek Air прокомментировали падение самолета

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - В авиакомпании Bek Air прокомментировали утреннюю авиакатастрофу, в которой погибли 15 человек, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые казахстанцы, от лица авиакомпании Bek Air приносим искренние соболезнования в связи с трагедией. В данный момент мы ожидаем официальную информацию от служб, которые работают на месте происшествия. Тем временем мы просим вас не реагировать на сообщения анонимной рассылки, так как они могут носить мошеннический характер. Пожалуйста, ожидайте официальную информацию", - говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Как сообщалось ранее, сегодня, 27 декабря 2019 года, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Бек эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение . Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области. На данный момент число погибших составляет 15 человек, число пострадавших 12 человек (8 взрослых, четверо детей). Создана правительственная комиссия. Сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана. МВД начало досудебное расследование

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