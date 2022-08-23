В ДТП в Актюбинской области погибли 5 человек

Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 22 АВГУСТА - В Актюбинской области в ДТП погибли 5 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, днем 21 августа 40-летняя водитель автомашины Lada Largus, двигаясь со стороны города Кандыагаша в направлении поселка Кенкияк, на 54-м км автодороги Покровка - Жанажол Темирского района, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание.
В результате ДТП водитель автомашины и три пассажира (один из них ребенок) от полученных травм скончались на месте аварии. Еще один пассажир скончался в центральной районной больнице", - сообщили в полиции.
Кроме того, еще пять человек (трое из них несовершеннолетние) были госпитализированы.