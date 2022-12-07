В Экибастузе нашли мертвым сотрудника ТЭЦ

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Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе в салоне автомобиля нашли мертвым начальника участка ТЭЦ.
Информацию о погибшем начальнике участка ТЭЦ вчера начали распространять в социальных сетях. В распоряжении одного из экибастузских пабликов оказался полицейский рапорт о том, что в гараже обнаружили тело 33-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, сообщает Pavlodarnews.kz.
В пресс-службе "Экибастузтеплоэнерго" подтвердили информацию о гибели сотрудника.
4 декабря в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" поступил звонок из управления полиции о том, что в одном из гаражей общества "За рулем" нашли тело мужчины, предположительно, сотрудника Экибастузской ТЭЦ. При проверке данных установили, что это действительно сотрудник станции", - ответили на предприятии.
Руководство компании "Экибастузтеплоэнерго" выразило соболезнования родным и близким погибшего.
По данным областного департамента полиции, факт зарегистрировали в городском управлении, проводится проверка.
Как сообщалось ранее, больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.