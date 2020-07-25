В Грузии пропал 13-летний алматинец

Алматы. 24 июля. Kazakhstan Today - Поиск 13 летнего алматинца Ильи Пилпани находится на постоянном контроле МВД Грузии, сообщил пресс-секретарь казахстанского МИДа Нурбек Алмашов, передает Kazakhstan Today.

По его словам, ведомство пытается сделать все, чтобы помочь матери ребенка попасть в Грузию. Она так же, как и отец, и сам Илья - граждане Казахстана, сообщает " Астана Таймс ".

Подростка пятый день ищут в горах Кавказа.





Посольство Казахстана в Грузии установило контакт с МВД страны пребывания, и ситуация с поиском ребенка находится на постоянном контроле загранучреждения. Сейчас по всему миру предпринимаются жесткие карантинные меры. Границы закрыты, но, несмотря на это, мы пытаемся оказать содействие в прибытии матери ребенка в Грузию", - сообщил Нурбек Алмашов.

Как рассказала тетя ребенка Евгения Гладырь, мать пропавшего сейчас на заработках в Дубае. Илья приехал в Грузию из Алматы на каникулы. Но из-за пандемии вернуться обратно не получилось. Мальчик пропал 18 июля. В полицию о пропаже заявил его отец. В последний раз подростка видели в деревне Ленджери. Сейчас Илью ищут 50 спасателей и местные жители. Поиски ведут и с вертолета. Родные надеются, их сын и племянник цел и невредим.

Сам по себе тихий спокойный мальчик, но может быть немножко доверчивый, а так не было у него такого никогда. Он не трудный ребенок. Он спокойный, послушный. Я даже предположить не могу, что там, как там... Так как он подросток, 13 лет. Мы просто рассматриваем все версии. Может, на попутках уехал, кто-то подвёз. Мы не знаем просто", - сказала тетя мальчика.

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