В Италии погибла казахстанка

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Риддер. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель АО "Риддер ТЭЦ" Аль-Таир Акбужанов подтвердил возникновение пожара в цехе топливоподачи.





Уважаемые горожане! Действительно, произошло возгорание в цехе топливоподачи. В данный момент все потушено, жертв, слава Богу, нет. Начаты работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена. Просим сохранять спокойствие. О дальнейших действиях будем давать информацию", - цитирует главу Риддерской ТЭЦ издание yk.kz .









Официальных пояснений на уровне области пока не поступало ни из акимата, ни от департамента по ЧС. Ситуации не знают и жители Риддера. Говорят, что пока батареи теплые, информирует издание.





Известно, что в Риддер срочно выехал аким ВКО Даниал Ахметов.





Дополнено 19.01.2023, 11.55



Сейчас пожар ликвидирован. Жертв нет. Начались работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена, информирует Сейчас пожар ликвидирован. Жертв нет. Начались работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена, информирует yk.kz





Дополнено 19.01.2023, 21.24





Аким ВКО Даниал Ахметов завил, что с 6 ноября, с момента первой аварии, собственники "Риддер ТЭЦ" не предпринимали практически никаких действий по исправлению ситуации, сейчас только благодаря гарантиям областного акимата идут поставки угля с разреза Каражыра и мазута от "КазМунайГаза".





«Около 600 млн тенге было затрачено на строительные и срочные восстановительные работы, сейчас станция находится в жизнеспособном состоянии. Четыре года здесь не проводилось вообще никакого ремонта. Мы неоднократно делали замечания, однако владельцы станции ничего не сделали, чтобы устранить проблемы», – отметил Даниал Ахметов.





По информации акимата региона, в настоящее время правоохранительные органы ведут расследование в отношении собственников АО "Риддер ТЭЦ", после его завершения будет решаться вопрос о ее дальнейшей судьбе.





По словам акима региона, ТЭЦ либо передадут в государственную собственность, либо будет найден инвестор, готовый исполнять все договорные обязательства перед населением Риддера.



