19.01.2023, 13:20 18376
В Италии погибла казахстанка
В МИД РК информацию подтвердили
Фото: L'Occhio di Salerno
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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Италии погибла 27-летняя гражданка Казахстана.
Как сообщает Corriere Del Mezzogiorno, 27-летняя казахстанка погибла в результате ДТП в городе Салерно. Трагедия произошла 17 января возле оперного театра Джузеппе Верди.
В МИД РК информацию подтвердили.
Ведется работа по отправке тела в Казахстан. С родными на связи", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
Ранее сообщалось, что казахстанка погибла во время давки в Сеуле.
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19.01.2023, 09:42 24981
На ТЭЦ Риддера произошел пожар
По словам жителей, батареи пока теплые
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Риддер. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель АО "Риддер ТЭЦ" Аль-Таир Акбужанов подтвердил возникновение пожара в цехе топливоподачи.
Уважаемые горожане! Действительно, произошло возгорание в цехе топливоподачи. В данный момент все потушено, жертв, слава Богу, нет. Начаты работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена. Просим сохранять спокойствие. О дальнейших действиях будем давать информацию", - цитирует главу Риддерской ТЭЦ издание yk.kz.
Официальных пояснений на уровне области пока не поступало ни из акимата, ни от департамента по ЧС. Ситуации не знают и жители Риддера. Говорят, что пока батареи теплые, информирует издание.
Известно, что в Риддер срочно выехал аким ВКО Даниал Ахметов.
Дополнено 19.01.2023, 11.55
Сейчас пожар ликвидирован. Жертв нет. Начались работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена, информирует yk.kz.
Дополнено 19.01.2023, 21.24
Аким ВКО Даниал Ахметов завил, что с 6 ноября, с момента первой аварии, собственники "Риддер ТЭЦ" не предпринимали практически никаких действий по исправлению ситуации, сейчас только благодаря гарантиям областного акимата идут поставки угля с разреза Каражыра и мазута от "КазМунайГаза".
«Около 600 млн тенге было затрачено на строительные и срочные восстановительные работы, сейчас станция находится в жизнеспособном состоянии. Четыре года здесь не проводилось вообще никакого ремонта. Мы неоднократно делали замечания, однако владельцы станции ничего не сделали, чтобы устранить проблемы», – отметил Даниал Ахметов.
По информации акимата региона, в настоящее время правоохранительные органы ведут расследование в отношении собственников АО "Риддер ТЭЦ", после его завершения будет решаться вопрос о ее дальнейшей судьбе.
По словам акима региона, ТЭЦ либо передадут в государственную собственность, либо будет найден инвестор, готовый исполнять все договорные обязательства перед населением Риддера.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС. Очередная авария на ТЭЦ города произошла в начале января текущего года. Тогда затопило багерную станцию.
18.01.2023, 18:48 40041
В граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Омской области 18 января выявлен новый очаг бешенства. В связи с выявлением случая заболевания бешенством на территории Омского муниципального района введен карантин, сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.
В ведомстве отметили, что эпизоотический очаг расположен на территории фильтровальной насосной станции на 25-м км по Черлакскому тракту. Карантин введен до 13 марта 2023 года.
Управление Россельхознадзора по Омской области контролирует все проводимые мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона", - подчеркнули в управлении.
На период действия карантина на территории эпизоотического очага запрещается:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами;
- ввоз/вывоз восприимчивых животных;
- перемещение и перегруппировка восприимчивых животных.
На территории неблагополучного пункта запрещается:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных;
- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
18.01.2023, 13:43 49066
Ряд домов и соцобъектов остался без тепла в Павлодаре из-за аварии
Завершить ремонт планируют через несколько часов
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Павлодар. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная авария произошла на теплосетях в Павлодаре. Из-за порыва теплосети в Дачном микрорайоне без тепла остался ряд жилых домов и соцобъектов, сообщил на своей странице в Instagram замакима города Арслан Калиакбаров.
Без теплоснабжения остались восемь многоквартирных, 17 частных жилых домов, 12 других объектов, всего 1969 абонентов. Необходимая техника и специалисты работают на месте", - написал Калиакбаров в сторис.
Он добавил, что ориентировочно аварию устранят до 17.00.
Напомним, 12 января в Павлодаре произошел очередной порыв на теплосетях. Для устранения аварии тепловикам пришлось отключить два многоэтажных и четыре частных жилых дома.
16 января в Экибастузе более 140 домов временно отключили от отопления и-за работ по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
14 января два котлоагрегата на ТЭЦ снова вышли из строя.
18.01.2023, 09:05 73136
На "АрселорМиттал Темиртау" произошло обрушение газопровода
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Темиртау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "АрселорМиттал Темиртау" снова произошло ЧП - обрушился газопровод прямого коксового газа.
18 января в 06.10 произошло обрушение газопровода прямого коксового газа ф2200мм. Поврежден участок 20м", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Пострадавших нет, причины расследуются.
Напомним, 13 января на территории ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение газохода.
17.01.2023, 10:31 123601
Жители одного из микрорайонов Алматы остались без газа из-за ДТП
Грузовик наехал на газовую магистраль, из-за чего в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы решается вопрос ремонта по повреждению частных газовых сетей ТОО "Баймак" в микрорайоне Кайрат, которые вышли из строя в результате ДТП, информирует городской акимат.
16 января в 13.30 водитель грузового автомобиля совершил наезд на газовую магистраль среднего давления, в итоге аварии в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа.
Аварийно-восстановительные работы заняли более 3 часов, в дальнейшем были начаты пусконаладочные работы, однако ремонтным бригадам не удалось в полной мере обеспечить стабильное газоснабжение", - рассказали подробности в пресс-службе.
В 1.30 было обеспечено газоснабжение 135 абонентам.
По оставшимся 52 абонентам на сетях была выявлена закупорка газовых труб, для устранения которой потребовалось отключение основной магистрали (согласно технике безопасности сварочные и пусконаладочные работы в ночное время не производятся). Жителям микрорайона были даны разъяснения о том, что аварийно-восстановительные работы будут продолжены сегодня в дневное время", - добавили в акимате.
Напомним, накануне в Алматы произошел прорыв теплотрассы в одном из ЖК. Жители нескольких многоквартирных домов временно были отключены от подачи тепла.
17.01.2023, 09:57 125571
Сотни рабочих строительной компании вышли на забастовку в ЗКО
Люди хотят повышения оплаты труда на 50%
Фото: Astanatv.kz
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Уральск. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Повысить зарплаты и улучшить условия труда требуют несколько сотен рабочих крупной строительной компании ККС-Sicim в Западном Казахстане.
Люди хотят повышения оплаты труда на 50%. Сейчас их заработок не превышает 250 тысяч тенге. И этих денег не хватает, жалуются сотрудники, сообщает телеканал "Астана".
На место приехали представители прокуратуры, полиции и акимата. Правоохранители назвали собрание незаконным. А чиновники сообщили, что руководство компании запланировало повышение заработной платы на 20% с февраля 2023 года.
В 6 утра около 600 рабочих компании не вышли на работу. Они потребовали, чтобы им подняли зарплату на 50%. И убрать рабочие разряды. С ними была проведена разъяснительная работа и в настоящее время ситуация на предприятии стабильная", - прокомментировал заместитель акима Бурлинского района Асланбек Саркулов.
В прошлом году глава государства призвал не скрывать конфликты на производствах. Касым-Жомарт Токаев поручил членам правительства и акимам открыто говорить о недовольстве в трудовых коллективах и соблюдать законные интересы рабочих.
Нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний. Принятые решения нужно правильно разъяснять до простых работников. Для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд "Самрук-Казына" должны тесно работать", - цитирует Токаева телеканал.
По словам президента, трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров, это единственный верный путь.
Главная задача - урегулировать разногласия работодателя и работников и привести стороны к общей позиции с учетом их возможностей и интересов. Заработная плата каждого человека должна соответствовать его трудовому вкладу. Только люди, знающие цену труду, становятся трудолюбивой нацией. Это для меня аксиома", - высказался президент.
Ранее сообщалось, что в ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim".
17.01.2023, 08:09 128231
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 167 км от Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 17 января 2023 года в 01.47 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 167 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9,2. Магнитуда MPV 4,1. Координаты эпицентра 42,31° с.ш. 78,56° в.д. Глубина 5 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Ранее сообщалось, что 10 января близ Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,2.
16.01.2023, 14:21 139266
В Актау на мужчину скинули диван с 6-го этажа
Состояние пострадавшего крайне тяжелое
Фото: inaktau.kz
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Актау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау мужчина попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, после того как на него с 6-го этажа упал диван.
У пострадавшего перелом шейного позвонка, ушиб спинного мозга тяжелой степени. Мужчина полностью парализован. Прогнозы на ближайшее время сомнительные", - сообщает inAktau.kz со ссылкой на врачей Мангистауской областной больницы.
Они оценивают состояние пациента как крайне тяжелое.
Уголок дивана упал на прохожего днем 11 января. 39-летний мужчина проходил позади 41-го дома 11-го микрорайона, когда на него приземлился тяжелый предмет мебели. Брат потерпевшего предполагает, что выкинуть диван через окно могли подростки. По его словам, участковый установил, что скинули с шестого этажа", - говорится в информации.
Говорят, что там живет многодетная семья, 11 детей. Примерно во время происшествия на галерее видели подростка лет 12-13. Родителей, по их словам, не было дома. Мы ищем свидетелей, которые могли видеть этот момент сброса дивана. Просим обращаться по телефону +7702 811 03 82", - рассказал Аман, брат потерпевшего.
Сейчас пострадавший в больнице. По словам родных, у него перелом шейного позвонка, не работают руки и ноги.
Происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью). Проводится расследование", - сообщили в ДП МО.
Сейчас родные потерпевшего ищут свидетелей происшествия. Всех, кто может предоставить информацию о произошедшем, просят обращаться по телефону +7 702 811 03 82.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?