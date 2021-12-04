В Караганде автобус сбил женщину и врезался в здание

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Водитель не вписался в поворот, сбил женщину и врезался в здание. В салоне автобуса в этот момент находились 50 человек, сообщает eKaraganda.
Водитель маршрутного автобуса, по предварительным данным, на перекрестке улиц Мустафина - Терешковой, не соблюдая безопасный интервал дистанции и скоростной режим, обеспечивающий безопасность дорожного движения, допустил наезд на пешехода и не справившись с управлением столкнулся со столбом освещения. Факт зарегистрирован в полиции, и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
В салоне в этот момент находились полсотни человек. Никто из пассажиров е пострадал. А вот 53-летняя жительница города, которая хотела перейти дорогу, попала в больницу. По предварительным данным, у нее сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.