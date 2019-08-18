Караганда. 17 августа. Kazakhstan Today - В Караганде детского врача-реаниматолога сбили по дороге на работу, передает Kazakhstan Today.

Полиция установила водителя автомашины.

15 августа 18-летний водитель автомашины марки "Мазда", двигаясь по улице Ержанова по направлению улицы Газалиева, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 55-летнего жителя города. В результате ДТП пострадавший с различными травмами доставлен в медучреждение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.

По данным СМИ, состояние сбитого врача тяжелое. Несчастный случай произошел, когда он шел на работу, куда его вызвали для проведения операции.





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