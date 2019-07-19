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Женщину сбили насмерть на пешеходном переходе в Карагандинской области

18.07.2019, 14:49 7939
Караганда. 18 июля. Kazakhstan Today - Женщину сбили насмерть на пешеходном переходе в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
 

18 июля, около 8 часов утра, на автодороге Саранское шоссе, по предварительным данным, на пешеходном переходе, 29-летний водитель автомашины ВАЗ-2110 совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина скончалась на месте", - сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона.

 
Полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК.
 

Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование", - проинформировали в пресс-службе.

 

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