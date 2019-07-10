Пенсионер в Павлодаре сбил семью: два брата погибли, отец в больнице

Павлодар. 9 июля. Kazakhstan Today - Пенсионер в Павлодаре сбил трех человек, чинивших автомобиль, двое из них погибли, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло 8 июля, в 00.20, на трассе Павлодар - Экибастуз, возле поселка Ленинский. Водитель автомашины Lifan, 1946 года рождения, совершил наезд на пешеходов, которые производили ремонт автомобиля Mercedes-Benz, пишет pavlodarnews.kz

В результате ДТП от полученных травм скончались два родных брата - 1986 и 1991 годов рождения. Один из них - на месте ДТП, второй - по дороге в больницу", - сообщили в департаменте полиции области.

По информации ведомства, третий пешеход, отец погибших, 1955 года рождения, с политравмой доставлен в Городскую больницу №1.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК. Водитель взят под подписку о невыезде. Автомобиль водворен на штрафстоянку.

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