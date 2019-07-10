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Кокшетау. 9 июля. Kazakhstan Today - В результате ДТП на трассе в Акмолинской области погибли шесть человек, сообщил за своей странице в Instagram заместитель акима Акмолинской области Марат Игали, передает Kazakhstan Today.

"8 июля 2019 года в районе села Ягодное Астраханского района Акмолинской области, на 1093-м километре автодороги Екатеринбург - Алматы, произошло столкновение трех легковых автомашин. В результате ДТП на месте скончались шесть человек, с различными травмами госпитализированы шесть человек", - написал Марат Игали.

По поручению акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева исполняющая обязанности акима Астраханского района Жанар Шахпутова посетила пострадавших в Центральной районной больнице.

В настоящее время один из пострадавших направлен в городскую больницу в Нур-Султан (состояние стабильно тяжелое); еще одна женщина находится в районной больнице (состояние стабильно тяжелое, нетранспортабельная); еще одна женщина (прооперирована) и двое ее детей отправлены домой с родственниками в столицу (там будут проходить дальнейшее лечение). Всем пострадавшим оказывается всесторонняя помощь. Выражаем соболезнования родным и близким погибших", - сообщил он.

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