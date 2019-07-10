В результате ДТП на трассе в Акмолинской области погибли шесть человек

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"8 июля 2019 года в районе села Ягодное Астраханского района Акмолинской области, на 1093-м километре автодороги Екатеринбург - Алматы, произошло столкновение трех легковых автомашин. В результате ДТП на месте скончались шесть человек, с различными травмами госпитализированы шесть человек", - написал Марат Игали.
По поручению акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева исполняющая обязанности акима Астраханского района Жанар Шахпутова посетила пострадавших в Центральной районной больнице.
В настоящее время один из пострадавших направлен в городскую больницу в Нур-Султан (состояние стабильно тяжелое); еще одна женщина находится в районной больнице (состояние стабильно тяжелое, нетранспортабельная); еще одна женщина (прооперирована) и двое ее детей отправлены домой с родственниками в столицу (там будут проходить дальнейшее лечение). Всем пострадавшим оказывается всесторонняя помощь. Выражаем соболезнования родным и близким погибших", - сообщил он.
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