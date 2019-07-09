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Два человека стали жертвами ДТП на трассе Атырау - Астрахань

08.07.2019, 10:03 14230
Атырау. 8 июля. Kazakhstan Today - В субботу днём на трассе Атырау - Астрахань произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще трое пострадали, передает Kazakhstan Today.
 

Водитель минивэна Toyota Ipsum в 18 километрах от села Жанбай Исатайского района не справился с управлением, и машина опрокинулась. Два человека скончались на месте, трое доставлены в больницу", - пишет портал "Ак Жайык".

 
Сообщается, что в автомобиле были жители Мангистауской области, которые ехали в Армению покупать автомобиль. По факту ДТП ведётся следствие. 
 

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