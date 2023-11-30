В Караганде столкнулись два автобуса: семь человек госпитализировали

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Караганда. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате аварии с участием двух автобусов, которая произошло в Караганде на улице Карла Маркса, госпитализировали семь человек.





Как сообщает ekaraganda.kz, столкнулись автобусы № 56 и № 44. По информации полицейских, в больницу доставили семь пассажиров автобусов. По факту ДТП в полиции завели уголовное дело, были назначены все необходимые экспертизы.





В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что пассажиров доставили в городскую больницу № 1. В итоге медицинская помощь понадобилась пятерым карагандинцам. Все они получили ушибы различной локализации. После оказания первой помощи всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Еще двоим пассажирам помощь не понадобилась.





Напомним, в прошлом году в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы.





По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора. Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс".



