Смертельная авария с участием двух автобусов в Алматы: водитель получил тюремный срок

Подсудимый свою вину не признал и просил суд его оправдать

Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P

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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении водителя автобуса, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшего смерть человека.





Согласно материалам суда, подсудимый 8 ноября 2022 года около 14.00 , управляя автобусом № 98, двигался в южном направлении по улице Абылай хана. На пересечении улиц Абылай хана и Толе би он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом №201, который двигался по улице Толе би.





В результате ДТП пассажиры автобуса № 98 выпали наружу, потерпевший мужчина оказался под автобусом и скончался от полученных травм. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.





Отмечается, что подсудимый свою вину не признал и просил суд его оправдать.





Тем не менее суд признал водителя автобуса виновным и назначил максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев и дополнительное наказание лишение права управления транспортного средства сроком на 5 лет.





Кроме того, в пользу Ш. и К. в качестве морального вреда взыскано каждому по 2 млн тенге, в качестве материального вреда в пользу Ш. взыскано 323 885 тенге",- рассказали в суде.





Приговор не вступил в законную силу.



