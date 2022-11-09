В полиции рассказали подробности ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Алматы

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Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы днем 8 ноября на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Толе би столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего один человек погиб, около 20 пострадали. В департаменте полиции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия.
Предварительно, согласно схеме ДТП и анализу систем видеонаблюдения, сегодня в 14.05 водитель автобуса МАЗ-203069, принадлежащего одному из частных перевозчиков, гр. А., 1987 года рождения, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки GOLDEN DRAGON под управлением гр. А., 1963 года рождения, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении. После столкновения водитель автобуса 98-го маршрута, продолжив движение, выехал на юго-восточный тротуар, где допустил наезд на пешеходов, в результате чего один из пешеходов - 37-летний мужчина скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345, часть 3, УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.