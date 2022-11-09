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В полиции рассказали подробности ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Алматы

08.11.2022, 22:02 7316
В полиции рассказали подробности ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Алматы
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы днем 8 ноября на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Толе би столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего один человек погиб, около 20 пострадали. В департаменте полиции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия.
 

Предварительно, согласно схеме ДТП и анализу систем видеонаблюдения, сегодня в 14.05 водитель автобуса МАЗ-203069, принадлежащего одному из частных перевозчиков, гр. А., 1987 года рождения, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки GOLDEN DRAGON под управлением гр. А., 1963 года рождения, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении. После столкновения водитель автобуса 98-го маршрута, продолжив движение, выехал на юго-восточный тротуар, где допустил наезд на пешеходов, в результате чего один из пешеходов - 37-летний мужчина скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345, часть 3, УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.


 

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В Петропавловске рабочий скончался в результате травмы, полученной на ТЭЦ-2

09.11.2022, 09:11 141
Петропавловск. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске рабочий скончался в результате травмы, полученной на ТЭЦ-2. Управление полиции проводит досудебное расследование.
 

5 ноября 21-летний монолитчик, находясь на рабочем месте на территории Петропавловской ТЭЦ-2, получил производственную травму. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где 7 ноября от полученных травм скончался", - сообщает Polisia.kz.

 
В этот же день уголовное дело переквалифицировано на статью 156 часть 3 УК РК.
 
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
 
Также будет определена вина ответственных лиц по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ.
 

Более 30 фактов экстренного торможения поездов зарегистрировано за неделю

08.11.2022, 20:56 8736
Более 30 фактов экстренного торможения поездов зарегистрировано за неделю
Фото: пресс-служба департамента полиции на трансорте
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за нахождения на путях домашнего скота произошел 21 факт, или 60%, случаев экстренных торможений. С нахождением людей в зоне повышенной опасности связаны 6 фактов, или 17,1%. Восемь фактов, или 22,9%, связаны со срывом стоп-крана проводниками из-за возникновения опасности для жизни пассажиров, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
 

На перегоне Фурмановский - Тасты - Талды Акмолинской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения с крупным рогатым скотом. Предотвратить столкновение не удалось, в результате чего совершен наезд. Незапланированная стоянка поезда составила 49 минут", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов.

 
Он добавил, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили хозяина животных. Им оказался 31-летний житель Костанайской области. Мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог).
 

В Алматы столкнулись два автобуса

08.11.2022, 15:11 14506
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы на пересечении улиц Толе би и Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса.
 

По словам очевидцев, после столкновения автобусы влетели в парк на пересечении Толе би - Абылай хана. Среди пассажиров много пострадавших", - информирует телеграм-канал Аlmaty_kris_p.

 
Сообщается, что на месте работают шесть бригад скорой помощи. Подробности выясняются.

По данным Polisia.kz, в результате столкновения двух автобусов один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали.  

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены экспертизы.

 

В Туркестанской области из-за обильных осадков затопило более 20 дворов

08.11.2022, 10:23 17436
В Туркестанской области из-за обильных осадков затопило более 20 дворов
Фото: МЧС РК
Туркестан. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с обильными дождевыми осадками в Толебийском районе Туркестанской области произошло подтопление более 20 частных дворовых территорий.
 

7 ноября с 17.30 в Туркестанской области прошли непрерывные осадки в виде дождя. Из-за природных явлений во дворе частного детского сада и 25 дворовых территорий частного сектора в Толебийском районе области произошло подтопление", - сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.

 
По его словам, сформирована и задействована специальная мобильная группа спасателей. Ситуация находится на контроле акимата и департамента по ЧС Туркестанской области.
 
Проводятся работы по откачке воды и укладке мешкотары с инертным материалом. Уже уложено порядка 500 мешков в местах скопления воды. Оказывается адресная помощь. Работы превентивного характера продолжаются.
 
Между тем, по информации синоптиков, 8 ноября в регионе снова ожидаются сильные осадки.
 

Пожар в Алматы: 20 человек эвакуировали из ресторана

07.11.2022, 20:55 25236
Пожар в Алматы: 20 человек эвакуировали из ресторана
Фото: instagram/almaty_tjd
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 ноября в 18.45 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Медеуский район, сообщает пресс-служба ДЧС города.
 
Открытым пламенем горела кровля пятиэтажного административного здания. Создалась угроза распространения огня на примыкающее двухэтажное здание ресторана.
 
В ходе тушения пожара эвакуировано 20 посетителей ресторана. Создано два боевых участка тушения пожара, введены пожарные стволы, развернута пожарная автолестница АКТП - 90 метров.
 
Пожар локализован за 11 минут. Полностью ликвидирован в 19.25 на общей площади 50 кв. м.
 
Удалось отстоять ресторан от огня. Жертв и пострадавших нет.
 
В тушении пожара было задействовано 9 единиц техники и 32 человек личного состава.

 

В Талдыкоргане на стройке погиб рабочий-иностранец

07.11.2022, 19:52 26826
Талдыкорган. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 ноября на одном из строительных объектов погиб рабочий. Выяснилось, что 24-летний парень разбился насмерть, упав по своей неосторожности с четвертого этажа строящегося здания, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Погибший оказался иностранцем, приехавшим из соседней страны в качестве трудового мигранта.
 
Полиция инициировала по факту досудебное расследование, предусмотренное статьей 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ).
 

В Актобе женщина пыталась свести счеты с жизнью на ж/д мосту

07.11.2022, 18:58 27621
В Актобе женщина пыталась свести счеты с жизнью на ж/д мосту
Фото: Polisia.kz
Актобе. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Днем 6 ноября в транспортную полицию на станции Актобе от патрульных полицейских поступило сообщение о том, что на переходном мосту стоит женщина, которая пыталась свести счеты с жизнью, сбросившись с железнодорожного моста, расположенного на перроне станции, сообщает Polisia.kz.
 
Прибывшим на место полицейским удалось отговорить женщину от необдуманного поступка. В отделе полиции женщину успокоили, провели беседу, также ей была оказана первая медицинская и морально-психологическая помощь. Ею оказалась жительница Актюбинской области.
 
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
 

Корейская сторона полностью покрыла все расходы по доставке тела погибшей в Сеуле казахстанки на родину

07.11.2022, 18:35 28406
Корейская сторона полностью покрыла все расходы по доставке тела погибшей в Сеуле казахстанки на родину
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Все расходы по доставке тела погибшей в Сеуле казахстанки до города Актобе взяла на себя корейская сторона. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
 

Наше посольство в Сеуле сделало все, что возможно. На следующий же день были проведены переговоры с корейской стороны, с Министерством иностранных дел Кореи. Представители договорились о том, что все расходы по доставке тела в Казахстан, вплоть до города Актобе, корейская сторона понесет самостоятельно. 3 ноября тело было доставлено в Алматы, 4 ноября - уже в город Актобе", - сказал Айбек Смадияров.

 
Он сообщил, что, к сожалению, была группа недобросовестных людей, которые на этой смерти пытались заработать и объявляли сборы средств в социальных сетях.
 
Напомним, в районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погибло более 155 и пострадали порядка 80 человек. В результате давки погибла казахстанская студентка.
 

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