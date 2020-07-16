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В Карагандинской области рабочий погиб при демонтаже здания

15.07.2020, 08:22 6940
Караганда. 15 июля. Kazakhstan Today - В поселке Топар Карагандинской области при демонтаже здания погиб рабочий, еще один пострадал, передает Kazakhstan Today.
 
Инцидент произошел на стройке в поселке Топар Карагандинской области. Рабочие разбирали здание на территории одного из предприятий, сообщает "Первый канал Евразия".
 
При подъеме краном бетонной плиты она раскололась пополам и упала на мужчину. Он погиб на месте. Его 40-летний напарник получи перелом тазовой кости.
 

У него перелом тазовой кости без смещения, состояние относительно удовлетворительное, стабильное. Жизни ничего не угрожает, получает консервативное лечение", - рассказал руководитель Ситуационного центра области Ерик Шонбаев.

 
За нарушение правил охраны труда виновным грозит до 5 лет тюрьмы. Начато расследование.
 

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