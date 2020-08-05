В Карагандинской области водитель Mitsubishi Pajero насмерть сбил годовалого ребенка

Караганда. 4 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области, на станции Сарышаган, водитель Mitsubishi Pajero сдавал назад и насмерть сбил годовалого мальчика, передает Kazakhstan Today.

4 августа в отдел полиции города Приозерска поступило сообщение, что около 12.00 на станции Сарышаган произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получил малыш. Выехав на место происшествия, сотрудники полиции установили: ДТП случилось во дворе частного дома. 31-летний мужчина, находясь за рулем автомашины Mitsubishi Pajero и сдавая назад, совершил наезд на играющего мальчика в возрасте чуть более 1 года. В результате ДТП ребенок получил травмы различной тяжести и скончался в карете скорой помощи при доставлении в больницу города Приозерска, сообщает Polisia.kz

Выяснилось, виновник ДТП является родственником мальчика. В данном происшествии присутствуют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ведется расследование.

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