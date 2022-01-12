В Казахстане во время беспорядков погибли 18 силовиков

Фото: telegram/tengenomika
Защищая безопасность казахстанцев погибли 18 сотрудников силовых структур, еще 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали", - сообщает телеканал "Хабар" со ссылкой на МВД РК.
По данным министерства, мероприятия по восстановлению законности на территории страны продолжаются. К данному моменту удалось задержать 2298 человек.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что ситуация требует жестких решений, так как в результате столкновений с террористами погибли и пострадали сотрудники органов правопорядка. От рук протестующих также пострадал ряд инфраструктурных объектов. Ретейлеры Алматы сообщили, что предварительный ущерб от действий мародеров составляет 26 млрд тенге.