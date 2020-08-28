В Кокшетау пациент выпрыгнул из окна больницы

Кокшетау. 27 августа. Kazakhstan Today -26 августа пациент городской больницы, 56-летний житель Кокшетау, выпрыгнул из окна отделения гастроэнтерологии, расположенного на третьем этаже, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, в результате падения мужчина скончался. Диагноз -"политравма".

По факту выпадения мужчины из окна проводится досудебное расследование

Управление полиции Кокшетау возбудило досудебное производство по части 1 статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.

3 августа 20-летний мужчина выпал из окна восьмого этажа в ЗКО.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства