20-летний мужчина выпал из окна восьмого этажа в ЗКО

Уральск. 4 августа. Kazakhstan Today - Как стало известно, трагедия произошла 3 августа, ранним утром в 10 микрорайоне города Аксай, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", по данному факту ведется следствие. Тело разбившегося 20-летнего мужчины направлено на судебную-медицинскую экспертизу.
Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Полученные травмы были несовместимы с жизнью", - пояснили в управлении здравоохранения ЗКО.
Ранее стало известно, что в ЗКО мужчина застрелился из-за кредита. Сельчанин выстрелил себе в сердце из обреза охотничьего ружья марки ИЖ 12-го калибра.
13 июня в Атырау девушка покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с моста.
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