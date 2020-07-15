В ЗКО мужчина застрелился из-за кредита

Уральск. 14 июля. Kazakhstan Today - Тело было обнаружено 11 июля, в 13.50, на даче в Чапаевском сельском округе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", сельчанин выстрелил себе в сердце из обреза охотничьего ружья марки ИЖ 12-го калибра.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск. Изъята предсмертная записка с просьбой в его смерти никого не винить. Из содержания записки следует, что он пошел на такой шаг от безысходности, невозможности погашения кредита.

В департаменте полиции ЗКО факт самоубийства подтвердили.

У себя в дачном домике покончил жизнь самоубийством мужчина 1978 года рождения. С места происшествия изъята предсмертная записка. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства)", - сообщили в полиции.

За время карантина в Казахстане вдвое увеличилось число детских суицидов.

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