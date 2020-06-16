ДЧС Атырауской области

Атырау. 15 июня. Kazakhstan Today - В Атырау девушка покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с моста, передает Kazakhstan Today.

По информации ДЧС Атырауской области, 13 июня, около 23.20, девушка, решив покончить с собой, спрыгнула с центрального моста города Атырау.

14 июня 2020 года, в 10.20, возле центрального моста города Атырау силами "ОСО" ДЧС Атырауской области обнаружено и извлечено из воды тело девушки 1999 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

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