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В колонии Жамбылской области покончил с собой осужденный

22.08.2019, 09:39 9127
Тараз. 22 августа. Kazakhstan Today - Осужденного нашли повешенным в колонии Жамбылской области во время планового обхода, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК.
 
Чрезвычайное происшествие произошло в учреждении ЖД-158/7 чрезвычайной безопасности департамента уголовно-исполнительной системы по Жамбылской области. В колонию вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции №1 Тараза и бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть заключенного, а также пришли к выводу, что гибель мужчины не является убийством, сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК. 
 
В комитете отметили, что, несмотря на отсутствие явной криминальной составляющей происшествия, в исправительном учреждении начали служебную проверку, которая позволит установить, не имело ли место доведение до самоубийства. 
 
По данным ведомства, заключенный с 2016 года состоял на профилактическом учете учреждения как лицо, склонное к суициду. В администрации колонии отметили: появившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о том, что заключенных якобы ограничивают в их правах, не давая связываться с родными, чтобы скрыть некую правду о случившемся, не соответствует действительности.
 
Как сообщалось ранее, в Интернете были размещены видеозаписи с истязанием заключенных со стороны сотрудников учреждения ЛА-155/8 (поселок Заречный) в Алматинской области. По факту было назначено служебное расследование, по результатам которого к дисциплинарной ответственности привлечены 14 сотрудников, из них семь уволены. Освобождены от занимаемых должностей начальник учреждения и два его заместителя. Кроме этого, пять сотрудников учреждения водворены в изолятор временного содержания. В интересах следствия потерпевшие осужденные этапированы в другую колонию. 
 
Президент Казахстана поручил генпрокурору провести тщательное расследование пыток заключённых в исправительном учреждении в селе Заречное Алматинской области. Он также сообщил, что поручил Министерству внутренних дел модернизировать исправительное учреждение и усилить гражданский контроль для недопущения подобных инцидентов. 
 

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