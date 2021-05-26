В Костанае девятиклассник утонул после школьной линейки

КОСТАНАЙ. 25 МАЯ - В Костанае выпускник 9-го класса утонул в водоеме в зоне отдыха "Керуен", куда отправился с друзьями после школьной линейки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После школьной линейки мальчик вместе с мамой ушел домой. Позже с друзьями отправился в зону отдыха парка "Керуен", прыгнул в воду. Спасти мальчика не удалось, пишет портал "КН"

Как нам стало известно со слов очевидцев, мальчик прыгнул с мостика и не вынырнул из воды. Что стало причиной пока трудно сказать, в этом водоеме есть ямы, есть места, где совсем мелко, а есть - где очень глубоко. Его пытались спасти, очевидцы прыгали в воду, говорят, что полицейский за ним нырял. Но, к сожалению, ребенка спасти не удалось", - рассказал заместитель начальника оперативно-спасательного отряда Виктор Шиллер.

Просим всех родителей еще раз обратить внимание на важность обеспечения безопасности детей в период летних каникул, чтобы подобные трагедии не повторялись", - сказали в управлении образования.





Ранее сообщалось, что выпускники двух школ Мангистауской области устроили массовую драку.

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