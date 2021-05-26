Выпускники школ устроили массовую драку в Мангистауской области

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АКТАУ. 25 МАЯ - 25 мая, в 11.00, между учащимися школ поселка Бейнеу произошла массовая драка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, драка произошла сегодня, 25 мая, в 11.00, между учащимися бейнеуских школ имени Ж. Калдыгараева и Ы. Алтынсарина.

На месте происшествия задержаны и доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств семь человек. Данный факт зарегистрирован по статье 293 КоАП РК (Хулиганство)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что в ходе драки никто не пострадал. Полиция перешла на усиленный режим несения службы, пишет InAktau.kz





Департамент полиции Мангистауской области напоминает родителям выпускников об ответственности за несовершеннолетних детей и призывает усилить надзор за школьниками в этот день", - добавили в полиции.

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