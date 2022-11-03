В Кызылорде на женщину упала часть железной лестницы

Фото: пресс-служба МВД РК
Кызылорда. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 ноября около 14.40 на канал "102" поступило сообщение о том, что в ходе проведения ремонтно-строительных работ поликлиники, подведомственной департаменту полиции Кызылординской области, на женщину упала часть железной лестницы. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте, сообщает пресс-служба МВД РК.
В настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование по части 2 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.