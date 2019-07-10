В Нур-Султане из-за пожара эвакуируют жильцов ЖК "Британский квартал"

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Пожар произошел в жилом комплексе "Британский квартал" в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме ЖК "Британский квартал" на переулке Саркырама района Алматы столицы поступило сегодня в 19.39. К моменту прибытия первых пожарных расчетов, в 19.46, происходило открытое горение кровли жилого дома на предварительной площади 100 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. В тушении пожара задействован 51 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники столичного ДЧС.

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