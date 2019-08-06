В Нур-Султане на стройке упал башенный кран

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Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане на строительной площадке ЖК "Сенсата парк" упал башенный кран, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента по ЧС столицы, инцидент произошел утром 3 августа на новостроящемся объекте ЖК "Сенсата парк" по улице Туркестан.

"При подъеме груза произошло падение башенного крана на уровне 8-10 метров на соседний новостроящийся объект ТОО "BI Group". Застройщиком объекта является ТОО "Sensata Construction". Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС города Нур-Султана.

В связи с происшествием аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил ужесточить правила безопасности на строительных площадках.

В столице в любое время года активно идет строительство. Нужно помнить, что необходимо соблюдать технику безопасности. В городе на один из строящихся объектов упал кран, к счастью, погибших и пострадавших нет. Поручил соответствующим органам ужесточить правила безопасности", - написал он в Twitter.

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