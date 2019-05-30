В Нур-Султане на задержание женщины с детьми на остановке приехали две машины полиции

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Сразу две машины полиции приехали в Нур-Султане на задержание женщины, которую контролер высадил из автобуса из-за несвоевременной оплаты проезда и вызвал наряд, при этом женщина, как утверждает ее родственница Динара Мейрамбекова на своей странице в Фейсбуке , не успела оплатить проезд лишь потому, что догоняла разбежавшихся по салону автобуса малышей, передает Kazakhstan Today.

Около 3 секунд она продержала карту, потом увидела, что оба ее малыша побежали вглубь автобуса. Она, естественно, побежала за ними, чтобы, если автобус резко тронется с места, детки не пострадали. Только она их догнала, как тут же нарисовался контролер, проверяющий. Он сообщил ей, что она не оплатила проезд (90 тенге). Девушка тут же ему говорит, мол, без проблем, давайте оплачу, возможно, валидатор глючит, техника же, бывает! Объяснила ему, что за детьми побежала, дабы они не упали. А он, знаете, что сделал? Он высадил ее с двумя детьми на следующей остановке и вызвал патруль", - написала Динара Мейрамбекова.

По ее словам, на вызов приехала сначала одна патрульная машина, потом еще одна, появился еще один контролер.

В итоге эти шестеро мужчин окружили ее и начали давить, мол, плати штраф. Она позвонила мужу, он был далеко за городом, примчался. Они начали и ему угрожать, руки крутить, а ей другой патрульный сказал: "Если вы сейчас сами не сядете в машину добровольно, то мы наручники на вашего мужа оденем и отвезём в опорку". Она, естественно, испугалась, села в машину, муж остался на месте с детьми ждать ее. Параллельно он звонил на 112, чтобы разобраться в данной ситуации. На том проводе обещали, что вышлют наряд для разбирательств, но так никто и не приехал. На девушку наложили штраф, и будет ещё административный суд, за то, что она якобы хотела прокатиться зайцем! Это вообще что за беспредел? Тут когда реальные проблемы и нужна помощь полицейских, фиг их дождёшься! А на вызов контролера, что женщина с двумя детьми маленькими не оплатила проезд, приехали аж две патрульки", - возмущается автор поста.

Пост об инциденте повлек за собой массу возмущенных комментариев. На него также отреагировал предприниматель Санжар Бокаев.

Я готов нанять грамотного адвоката за свой счет, найти свидетелей, наxодившиxся в том автобусе. Только чтобы оспорить штраф и доказать в адмсуде, что женщина с двумя детьми физически не успевала купить билет. Прошу откликнуться женщину с детьми", - написал на своей странице в Фейсбуке бывший руководитель управления внутренней политики акимата Алматы, а ныне предприниматель из Нур-Султана Санжар Бокаев.

Почему наша полиция вместо того, чтобы ловить преступников, приезжает по два экипажа для составления протокола на женщину с детьми, которая не успела заплатить за билет в автобусе? Что за бездушные контролеры? Иx задача не только наказывать, но и помогать людям. Будь я контролером, с пониманием бы отнесся к ситуации и сказал, что такое случается, попросил оплатить либо взял 90 тенге у женщины и сходил за билетом, пожелав на прощание успехов в воспитании прекрасных детей. И почему другие пассажиры не заступились за женщину, чтобы объяснить, что она физически не успела оплатить за билет, пытаясь уследить за двумя малолетними детьми? Всё это вкупе и демонстрирует дно общества. Мы стали черствыми и бездушными. Во всех цивилизованных странах помогают женщинам с детьми, пропускают без очереди", - написал бизнесмен.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства