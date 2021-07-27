В Нур-Султане ребенок выпал из окна пятого этажа

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Нур-Султане трое детей выпали из окон многоэтажных домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

25 июля текущего года, в 17.39, четырехлетний ребенок, находясь дома у няни по улице Кумисбекова, забрался на подоконник с помощью стула и выпал с окна 5-го этажа на автомашину. Няня в это время была дома и спала. Ребенок с различными травмами доставлен в больницу. Установлено, что мать оставила ребенка няне, а сама уехала на отдых в Боровое", - рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.

В этот же день, в 19.30, 6-летняя девочка, находясь дома по улице Косшыгулулы забралась на подоконник и, облокотившись на окно, выпала со 2-го этажа на козырёк подвала. Отец в это время находился на улице.

Кроме того, 26 июля в районный отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что госпитализирован 5-летний ребенок. В ходе проверки установлено, что около часа ночи девочка выпала из окна 3-го этажа по улице Кубрина.

С различными травмами она госпитализирована в реанимационное отделение. Родители в это время находились дома, ребенок был в детской комнате, откуда залез на подоконник с открытыми окнами и выпал", -уточнили в пресс-службе.

По информации полиции, с начала года в столице восемнадцать детей выпали из окон многоэтажек, один ребенок погиб.

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте детям играть возле открытых окон. Помните, что антимоскитные сетки создают иллюзию защиты, провоцируя ребенка облокачиваться на них, снимайте оконные ручки или используйте ручки со специальным замком, установите фиксаторы и блокираторы окон", - обратились полицейские к родителям.

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