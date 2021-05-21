В Нур-Султане строитель сорвался с высотки

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В Нур-Султане строитель одного из столичных жилых комплексов сорвался с высоты строящейся высотки. Он доставлен в больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

соцсетях появилось видео несчастного случая, произошедшего на территории строительства жилого комплекса "Англетер" в Нур-Султане. На видео видно, что на земле лежит работник, сорвавшийся с высотки.

Как прокомментировали в пресс-службе столичного департамента полиции, пострадавший 1988 года рождения доставлен в больницу с травмами, полученными в результате падения с высоты строящегося объекта.





Ранее сообщалось, что на предприятиях Казахстана с начала года погибло 59 работников . По данным МТСЗН, в 2020 году на строительную отрасль пришлось 11,6% от общего числа пострадавших.





Также напомним, что в Алматы застройщиков штрафуют за несоблюдение техники безопасности.

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